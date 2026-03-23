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गोरखपुर में धर्मांतरण के प्रयास में 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में एक महिला भी शामिल

धर्मांतरण के प्रयास में चार आरोपी गोरखपुर में गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र (Gulriha) में धर्मांतरण कराने के प्रयास के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, रविवार रात तीन पुरुष अभियुक्तों समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. थानाध्यक्ष गुलरिहा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की. धर्मांतरण के प्रयास में चार गिरफ्तार. (ETV Bharat) जांच के दौरान सामने आया कि आरोपित लोगों द्वारा कथित रूप से लोगों को गुमराह कर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और योजनाबद्ध तरीके से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्तों में अमित सिंह (निवासी कुशीनगर/ गोरखनाथ), विक्की कुमार (निवासी सरहरी, गोरखपुर), कन्हैया यादव (निवासी पीपीगंज, गोरखपुर) और रीता देवी (निवासी कुशीनगर/गोरखनाथ) शामिल हैं.