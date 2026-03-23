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गोरखपुर में धर्मांतरण के प्रयास में 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में एक महिला भी शामिल

धर्मांतरण के प्रयास में तीन पुरुष आरोपी समेत एक महिला को गिरफ्तार किया गया गया. पुलिस मामले की गहरी छानबीन में लगी है.

Conversion in Gorakhpur
धर्मांतरण के प्रयास में चार आरोपी गोरखपुर में गिरफ्तार. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 9:26 AM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र (Gulriha) में धर्मांतरण कराने के प्रयास के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, रविवार रात तीन पुरुष अभियुक्तों समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है.

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. थानाध्यक्ष गुलरिहा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की.

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धर्मांतरण के प्रयास में चार गिरफ्तार. (ETV Bharat)

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपित लोगों द्वारा कथित रूप से लोगों को गुमराह कर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और योजनाबद्ध तरीके से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार अभियुक्तों में अमित सिंह (निवासी कुशीनगर/ गोरखनाथ), विक्की कुमार (निवासी सरहरी, गोरखपुर), कन्हैया यादव (निवासी पीपीगंज, गोरखपुर) और रीता देवी (निवासी कुशीनगर/गोरखनाथ) शामिल हैं.

पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है.

इस संबंध में थाना गुलरिहा में उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है.

सीओ गोरखनाथ रवि सिंह का कहना है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में कुछ और लोगों की संलिप्तता के संकेत भी मिले हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपित किसी संगठित नेटवर्क से जुड़े हैं या नहीं.

अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके. फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही जारी है और जल्द ही मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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