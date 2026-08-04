गदरपुर फायरिंग कांड का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार, दो स्कॉर्पियो बरामद
एसएसपी अजय गणपति ने कहा जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 4, 2026 at 10:19 PM IST
रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में पुरानी रंजिश को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में पुलिस ने चार वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल, तमंचा, जिंदा कारतूस और दो स्कॉर्पियो वाहन बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपियों पर आयुध अधिनियम सहित अन्य धाराएं भी बढ़ा दी हैं.
पुलिस के अनुसार 27 जुलाई को ग्राम बेरिया दौलत, थाना केलाखेड़ा निवासी सहजपाल सिंह पुत्र गुरपाल सिंह ने कोतवाली गदरपुर में तहरीर दी थी. जिसमें बताया था कि जुलाई माह में बाजपुर क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट की पुरानी रंजिश के चलते 26 जुलाई की शाम सरदार नगर अंडरपास कट के पास नामजद आरोपियों ने उन पर और उनके साथियों पर जानलेवा हमला कर फायरिंग कर दी. इस दौरान उनके मित्र गुरशरण उप्पल उर्फ गगन के पैर में गोली लग गई, जबकि सहजपाल सिंह और उनके साथी सौरभ बाबा के साथ भी मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया. मामले में कोतवाली गदरपुर में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय गणपति ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए. पुलिस अधीक्षक काशीपुर, पुलिस अधीक्षक अपराध रुद्रपुर तथा क्षेत्राधिकारी बाजपुर के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर गदरपुर के नेतृत्व में अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया. तकनीकी सर्विलांस, मुखबिर तंत्र और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 3 अगस्त को गूलरभोज स्थित हरिपुरा जलाशय के पास दबिश देकर चार वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजवीर सिंह विर्क निवासी मुकंदपुर डेरा, आकाशदीप सिंह निवासी सरोवर नगर, प्रशांत सिंह उर्फ मनी उर्फ पिद्दी निवासी वार्ड नंबर-2 गदरपुर तथा सौरभ कुमार निवासी शिवपुरी, थाना केलाखेड़ा के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध .32 बोर पिस्टल, एक 315 बोर तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक बांस का डंडा तथा दो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ियां (यूके06बीजे-5050 एवं यूके06बीजे-8585) बरामद की हैं.
बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में बीएनएस की धारा 3(5) तथा 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोतरी की है. जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ के खिलाफ पूर्व से भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा.
एसएसपी अजय गणपति ने कहा जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा. किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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