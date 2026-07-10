1.9 करोड़ की साइबर ठगी: यूपी-बंगाल तक फैला था नेटवर्क, चार शातिर आरोपी गिरफ्तार
कार्पोरेट व फर्मों के बैंक खातों का उपयोग कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे आरोपी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 7:34 PM IST
कानपुर: पुलिस ने ऑपरेशन साइ-वज्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के चार शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह देशभर में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था. हाल ही में इन आरोपियों ने एक महिला को डोनेशन दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और उससे ठगी की थी. पीड़िता ने इसकी शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराया था. उसके बाद पुलिस टीम ने मामले की जांच की और आरोपियों को दबोच लिया.
पुलिस उपायुक्त (अपराध) अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में जालौन निवासी मंगल सिंह, मैनपुरी निवासी बिजेंद्र यादव, बांदा निवासी अबी वकाश और इटावा निवासी राहुल शामिल हैं, जबकि पीड़िता से लखनऊ निवासी नोमान फारूकी ने सबसे पहले संपर्क किया था. अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.
आरोपी खाताधारकों को लोन दिलाने, व्यापारिक सहायता मुहैया कराने समेत अन्य कारणों से संपर्क करते थे. उसके बाद खाताधारकों के खातों को अपने कब्जे में करके उससे कई तरह के ट्रांजेक्शन कर राशि हड़प लेते थे.
पीड़िता को मिला था 1.9 करोड़ नोटिस
अपर पुलिस उपायुक्त अपराध अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि जब पीड़िता को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 1.9 करोड़ रुपये का नोटिस थमाया, तब उन्हें पता लगा कि उनके कार्पोरेट एकाउंट से 1.9 करोड़ रुपये का साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसमें कई बैंकों का प्रयोग किया गया था. उसके बाद पीड़िता मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस जांच में पता चला कि इनके खिलाफ 29 मामलों की शिकायत एनसीआरबी पोर्टल पर दर्ज हुई है.
मंगल व बिजेंद्र खुलवाते थे खाते
अपर पुलिस उपायुक्त अपराध अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि पड़के गए आरोपियों में राहुल सबसे शातिर है, वह सभी को एपीके फाइलें डाउनलोड कराता था. कहीं से भी ठगी की राशि मिलने पर वह अपने चार सहयोगियों को दूसरे शहरों में रोककर रखता था, जो राशि को एक खाते से दूसरे खाते में भेजते थे. राहुल ने 12 खाते खुलवा रखे थे. मंगल और बिजेंद्र खाता धारकों से संपर्क कर उनके खातों की जानकारी राहुल और वकाश को देते थे. इन आरोपियों ने अपना नेटवर्क पश्चिम बंगाल, यूपी के कई शहरों समेत अन्य राज्यों तक फैला रखा था.
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