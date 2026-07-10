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1.9 करोड़ की साइबर ठगी: यूपी-बंगाल तक फैला था नेटवर्क, चार शातिर आरोपी गिरफ्तार

1.9 करोड़ की साइबर ठगी: यूपी-बंगाल तक फैला था नेटवर्क, चार शातिर आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: पुलिस ने ऑपरेशन साइ-वज्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के चार शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह देशभर में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था. हाल ही में इन आरोपियों ने एक महिला को डोनेशन दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और उससे ठगी की थी. पीड़िता ने इसकी शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराया था. उसके बाद पुलिस टीम ने मामले की जांच की और आरोपियों को दबोच लिया. 1.9 करोड़ की साइबर ठगी: यूपी-बंगाल तक फैला था नेटवर्क, चार शातिर आरोपी गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस उपायुक्त (अपराध) अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में जालौन निवासी मंगल सिंह, मैनपुरी निवासी बिजेंद्र यादव, बांदा निवासी अबी वकाश और इटावा निवासी राहुल शामिल हैं, जबकि पीड़िता से लखनऊ निवासी नोमान फारूकी ने सबसे पहले संपर्क किया था. अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. आरोपी खाताधारकों को लोन दिलाने, व्यापारिक सहायता मुहैया कराने समेत अन्य कारणों से संपर्क करते थे. उसके बाद खाताधारकों के खातों को अपने कब्जे में करके उससे कई तरह के ट्रांजेक्शन कर राशि हड़प लेते थे.