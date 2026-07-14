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प्रेमानंद महाराज के अनुयायी के घर 2.90 करोड़ की चोरी का पर्दाफाश; दो करोड़ नकद और ब्रांडेड घड़ियां बरामद, चारों आरोपी गिरफ्तार

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि गुजरात के रहने वाले राकेश प्रजापति सारा कारोबार बेचकर वृंदावन आकर बस गए.

पुलिस ने किया चोरी का खुलासा
पुलिस ने किया चोरी का खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 6:00 PM IST

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मथुरा : जनपद के जैत थाना पुलिस ने मंगलवार को 2.90 करोड़ रुपये की चोरी का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 करोड़ 60 लाख रुपये, सोने-चांदी के आभूषण, ब्रांडेड घड़ियां, कपड़े, मोबाइल और कार भी बरामद करने का दावा किया है.

एसएसपी श्लोक कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जैत क्षेत्र में हुई करोड़ों रुपये की चोरी का खुलासा करने के लिए थाना पुलिस सर्विलांस और स्वाट टीम को लगाया गया था. दावा है कि 14 जुलाई सुबह 6:00 बजे सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 19 पर चार पहिया वाहन में बैठे लोगों को रुकने का इशारा पुलिस ने किया और पूछताछ की गई. पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, बीते दिनों करोड़ों रुपये की चोरी के आरोप में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.


गुजरात के रहने वाले राकेश प्रजापति एक व्यापारी हैं. पत्नी की मृत्यु के बाद गुजरात से सारा कारोबार बेचने के बाद वृंदावन में आकर संत प्रेमानंद महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर वृंदावन किराए के मकान में रहने लगे. वह गुजरात से 2 करोड़ 90 लाख रुपये लेकर आए थे. पुलिस का दावा है कि राकेश को प्रॉपर्टी दिखाने के लिए गेस्ट हाउस संचालक आलोक और राजन ने घर में चोरी करने की साजिश रची और अपने साथियों प्रेम सागर और हीरेन के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि जैत थाना क्षेत्र का प्रकरण है. गुजरात के रहने वाले राकेश प्रजापति अपना सारा कारोबार बेचकर वृंदावन आकर बस गए और अपने साथ करीब 2 करोड़ 90 लाख दस हजार रुपये लेकर वृंदावन में किराए के मकान में रह रहे थे. मकान के बराबर में आलोक और राजन जो गेस्ट हाउस चलाया था, राकेश की उनके साथ दोस्ती हो गई.

उन्होंने बताया कि एक दिन राकेश को प्लाॅट दिखाने के लिए आलोक और राजन पानी गांव पर ले गए और उसके पीछे से राजन के साथी हीरेन और प्रेम सागर ने राकेश के मकान में चोरी कर ली. आरोपी घर में रखी सारी नगदी लेकर फरार हो गए. पीड़ित राकेश ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने तीन टीमें लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया और करोड़ों रुपये की चोरी का खुलासा करते हुए नगदी बरामद की है.

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