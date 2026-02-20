ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में 69 ट्रांसफार्मर चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार, लाखों के मूल्य का तांबे का तार बरामद

कुरुक्षेत्र जिले में 69 ट्रांसफार्मर चोरी के 64 मामले दर्ज थे. पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Transformer theft in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 20, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
कुरुक्षेत्रः जिला पुलिस ने ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कुरुक्षेत्र अपराध अन्वेषण शाखा लाडवा की टीम ने ट्रांसफार्मर के सामान चोरी के करीब 69 वारदातों को सुलझा लिया है. मामले में 4 आरोपियों को भारी मात्रा में चोरी के सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया है.

अपराध अन्वेषण शाखा लाडवा के जांच में पकड़े गए आरोपीः उप पुलिस अधीक्षक लाडवा रणधीर सिंह ने बताया कि "जिले में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी. बिजली विभाग लाडवा के एसडीओ कार्यालय से प्राप्त शिकायतों के माध्यम से बताया गया था कि गांव बडौदी के किसान बलबीर सिंह, जीवन दास और किशन चंद के खेतों से 16 केवीए ट्रांसफार्मरों से सामान चोरी कर लिया गया है. इस चोरी के बारे में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर चोरी हुए ट्रांसफार्मरों के सामान का आकलन किया. शिकायत पर थाना लाडवा में मामला दर्ज करके जांच की गई. बाद में मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा लाडवा को सौंपी गई."

कुरुक्षेत्र जिले में 69 ट्रांसफार्मर चोरी, 4 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

2.5 क्विंटल तांबे का तार बरामदः मामले में अपराध अन्वेषण शाखा लाडवा प्रभारी निरीक्षक विक्रांत की टीम ने ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के आरोपी असलम उर्फ काला वासी छोटा बांस जिला यमुनानगर, बिलाल उर्फ अरबाज वासी मोहडी जिला यमुनानगर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी प्रदीप वासी डेहा कॉलोनी यमुनानगर और सुखबीर वासी छोटा बांस जिला यमुनानगर को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से रिमांड के दौरान 2.5 क्विंटल तांबे का तार, लोहा पत्ती, चोरी करने के औजार सहित वारदात में प्रयोग बाइक बरामद की गई. आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

आरोपी बाबैन और लाडवा में करीब 69 वारदातों को दे चुके हैं अंजाम: लाडवा के उप पुलिस अधीक्षक रणधीर सिंह ने बताया कि आरोपी दिन में बाइक पर रेकी करते थे. रेकी करने के बाद रात के समय ट्रांसफार्मर चोरी के वारदात को अंजाम देकर चोरी किया सामान कबाड़ियों को बेच देते थे. आरोपियों ने जिला कुरुक्षेत्र थाना बाबैन, सदर थानेसर, ईस्माइलाबाद और लाडवा में 69 ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. आरोपी के खिलाफ जिला करनाल में भी ट्रांसफार्मर चोरी के 85 मामले दर्ज हैं जिनमें आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. जमानत पर आने के बाद आरोपी ने फिर से जिला कुरुक्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया.

