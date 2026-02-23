ETV Bharat / state

बहराइच में सरकारी किताबें बेचने का मामला, चार आरोपी गिरफ्तार

महसी सीओ पवन कुमार ने बताया कि आलोक मिश्रा, दिलशाद अली, शुभांकर और अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
आलोक मिश्रा, दिलशाद अली, शुभांकर और अर्जुन गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: सरकारी किताबों को बेचने के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. महसी सीओ पवन कुमार ने बताया कि सरकार किताबें बेचने के मामले में आलोक मिश्रा, दिलशाद अली, शुभांकर और अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

महसी सीओ पवन कुमार ने बताया कि 16 फरवरी 2026 को सरकारी किताबों की बड़ी खेप कबाड़ी की दुकान से ट्रक में बरामद हुई थी. जनपद के रामगांव थाना क्षेत्र इलाके में कबाड़ी की दुकान के पास एक कंटेनर से 13082 किताबों को बरामद किया गया था.

जानकारी देते महसी सीओ पवन कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

मुफ्त बांटने के लिए आयी थीं किताबें: सीओ पवन कुमार ने बताया कि यह किताबें निःशुल्क बांटने के लिए आई हुई थीं. इस मामले का डीएम अक्षय त्रिपाठी ने कार्रवाई के आदेश दिए थे. रामगांव पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके चार लोगों को गिरफ़्तार किया है. बीएसए ऑफिस में तैनात अनुचर आलोक मिश्रा, सरकारी किताबों का रख रखाव करता था. उसने अपने साथियों शुभांकर गुप्ता, अर्जुन, समीर अहमद और दिलशाद अली के साथ मिलकर रुपयों के लालच में सरकारी किताबों को बेच डाला.

आठ कर्मचारियों पर हुआ एक्शन: महसी सीओ पवन कुमार ने कहा कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. समीर अहमद अब भी फरार है. डीएम ने इस मामले में आठ कर्मचारियों पर कार्रवाई की है. इनमें आलोक मिश्रा, शफीक अहमद को निलंबित करने के साथ विभाग के जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता सर्व शिक्षा अभियान आशुतोष कुमार सिंह, अनुदेशक अतुल कुमार सिंह और स्पेशल एजुकेटर दीपक कुमार को बर्खास्त कर दिया गया.

बेसिक शिक्षा मुख्य सचिव को पत्र लिखा: विभाग के तीन बड़े अधिकारियों वित्त एवं लेखाधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय रंजीत कुमार, नगर शिक्षा अधिकारी डॉली मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए अपर बेसिक शिक्षा मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है.

यह भी पढ़ें- यौन शोषण मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार, वकीलों ने आश्रम में डाला डेरा

TAGGED:

SELLING BOOKS IN BAHRAICH
FOUR ACCUSED ARRESTED FOR SELLING
MAHASI CO PAWAN KUMAR
SELLING GOVERNMENT BOOKS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.