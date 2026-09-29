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किशनगढ़ में विदेशी महिला पर कसी फब्तियां और छेड़छाड़, पीड़िता ने इंस्टा पर शेयर की घटना...चार गिरफ्तार

पीड़िता ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में सुनाई आपबीती. उसने दोबारा भारत जाने से डरना भी बताया.

Accused in the custody of Kishangarh's Gandhinagar police.
किशनगढ़ की गांधीनगर थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 7:24 PM IST

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अजमेर: जिले के किशनगढ़ के गांधीनगर थाना पुलिस ने विदेशी महिला से छेड़छाड़ और अश्लील फब्तियां कसने के आरोपी चार युवकों को गिरफ्तार किया. चारों गांधीनगर क्षेत्र के ही निवासी हैं. पीड़िता ने सोशल मीडिया हैंडल पर आपबीती शेयर की. इधर, आरोपी चारों युवकों ने वीडियो जारी कर घटना को लेकर शर्मिंदगी जताई एवं माफी भी मांगी. इन्होंने भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करने का भरोसा दिलाया.

पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड में विदेशी महिला से छेड़छाड़ और अश्लील फब्तियां कसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. वायरल वीडियो की पड़ताल की. इसके जरिए महिला को परेशान कर रहे चार युवकों की पहचान की गई.

आरोपियों ने मांगी माफी और एसपी अग्रवाला बोले... (ETV Bharat Ajmer)

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चारों युवकों ने मांगी माफी: एसपी हर्षवर्धन ने बताया कि इस मामले में चारों आरोपी गांधीनगर थाना क्षेत्र में सराना रोड जमात खाना के पास रहने वाले मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद अनीस, रामनेर रोड पर पीर बाबा के समीप निवासी फरहान और अख्तर अली हैं. चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. अग्रवाला ने बताया कि चारों युवकों ने खुद का वीडियो भी जारी किया, जिसमें घटना को लेकर माफी मांगी है. उन्होंने बताया कि घटना वर्ष 2022 की है.

पीड़िता ने वीडियो में यह बताया: पुलिस पड़ताल में सामने आया कि विदेशी महिला ने पहले अपने इंस्टा अकाउंट से वीडियो को पोस्ट किया था. इसमें महिला बता रही है कि वह भारत गई और उसके साथ वहां ऐसी घटना हुई. उसने दोबारा भारत जाने से डरना भी बताया.

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कंट्रोल रूम को दें सूचना: एसपी ने कहा कि राजस्थान आने वाले विदेशी पर्यटकों के सहयोग के लिए हमेशा पुलिस तैयार है. ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें ताकि दोषी पर तत्काल कार्रवाई की जा सके. चारों आरोपियों को 170 बीएनएस की धारा में गिरफ्तार किया है. इसी तरह की एक और घटना के वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही है.

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MISBEHAVIOR WITH FOREIGN WOMAN
FOREIGN WOMAN TAUNTED IN KISHANGARH
VICTIM SHARED VIDEO ON SOCIAL MEDIA
ACTION TAKEN BY AJMER POLICE
4 ARRESTED FOR MOLESTING FOREIGNER

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