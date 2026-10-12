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100 किलो सोना गड़ा होने का दिया लालच, थारू जनजाति के व्यक्ति की हड़पी जमीन, चार आरोपी गिरफ्तार

खटीमा: जमीन में 100 किलो सोना गड़ा होने का लालच, तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर कर्मकांड, बंधक और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर खटीमा में थारू जनजाति के एक व्यक्ति की बेशकीमती जमीन हड़पने का मामला सामने आया है. मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तांत्रिक समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. जिसके तहत कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि, एक आरोपी फरार चल रहा है.

दरअसल, खटीमा कोतवाली क्षेत्र में घर और जमीन में 100 किलोग्राम सोना गड़ा होने का लालच देकर थारू जनजाति के एक व्यक्ति से ठगी करने और दबाव बनाकर बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है. आरोप है कि पहले सोने का सपना दिखाकर जाल में फंसाया गया, फिर दबाव और डर का सहारा लेकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई. जमीन की कीमत के एवज में 86 लाख रुपए नकद दिए जाने का भी दस्तावेजों में जिक्र बताया जा रहा है.

थारू जनजाति के व्यक्ति के जमीन हड़पने वाले आरोपी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

जमीन में 100 किलो सोना दबा होना का दिया लालच: पुलिस के मुताबिक, भूड़ महोलिया निवासी रणदीप सिंह पुत्र उमेश कुमार ने पुलिस को एक तहरीर दी है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पिता की हाईवे से लगी करीब डेढ़ से दो बीघा जमीन थी. आरोपियों ने जमीन में 100 किलो सोना दबा होने का झांसा देकर तांत्रिक क्रियाओं और पूजा-पाठ के नाम पर उनसे रकम खर्च कराई. साथ ही विभिन्न दस्तावेजों पर कथित रूप से जबरन हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लिए गए.

महिला को शामिल कर किया गया ब्लैकमेल, जमीन पर किया कब्जा: तहरीर के मुताबिक, उमेश कुमार को कार में बंधक बनाने और एक महिला के माध्यम से दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि दबाव और भय के चलते उमेश कुमार को जमीन का एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद 86 लाख रुपए नकद दिखाकर दो अलग-अलग व्यक्तियों के नाम जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई और जमीन पर कब्जा कर लिया गया.

आरोपियों को ले जाती पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

चार आरोपी गिरफ्तार, एक फरार: वहीं, खटीमा सीओ नीरज सेमवाल ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 127(2), 308(6), 318(4), 319(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई. जिसके तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि, एक आरोपी फरार है. वहीं, एक आरोपी तांत्रिक मुकेश कुमार की मौत हो चुकी है. पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.