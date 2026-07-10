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बूंदी में वन विभाग का बड़ा प्रहार: अवैध बजरी खनन पर कसा शिकंजा, 4 गिरफ्तार, ट्रैक्टर-लोडर, 2 ट्रॉली और जेसीबी जब्त

वन विभाग ने पहली कार्रवाई नैनवां रेंज में की, जबकि दूसरी कार्रवाई बूंदी रेंज में की.

illegal Gravel Mining In Bundi
वन विभाग की ओर से गिरफ्तार आरोपी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 2:50 PM IST

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बूंदी: जिले में अवैध बजरी खनन और वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने शुक्रवार को दो अलग-अलग रेंज में बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा. तीन आरोपियों और एक जेसीबी चालक को गिरफ्तार किया. कार्रवाई के दौरान एक ट्रैक्टर-लोडर, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन जब्त की गई.

नैनवा रेंज के सहायक वन संरक्षक सुनील कुमार धाबाई ने बताया कि देई नाका क्षेत्र के वन खंड गुढ़ा गोपाल में खाल की मोटी रेत का अवैध खनन की सूचना मिली थी. इस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार्रवाई की. टीम ने अवैध खनन में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर-लोडर तथा दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त कर रेंज नैनवा कार्यालय परिसर में खड़ा कराया. मौके पर मौजूद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ वन अपराध का प्रकरण दर्ज किया गया.

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बनवारी लाल सैनी (25) पुत्र हीरालाल सैनी, शंभू लाल सैनी 22 पुत्र प्रधान सैनी तथा सोनू कुमार सैनी 23 पुत्र देवलाल सैनी, निवासी लांबा बरडा के रूप में हुई है. वन विभाग ने मामले की रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए नैनवा एवं देई थाना पुलिस को सौंप दी है. अधिकारियों का कहना था कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अवैध खनन के पूरे नेटवर्क की भी जांच की जाएगी. इस कार्रवाई में सहायक वनपाल रामराय यादव, दयाराम गुर्जर, सतीश शेखावत तथा वनरक्षक सूरज चौधरी, बजरंग सिंह शेखावत और प्रमोद कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

बूंदी रेंज में जेसीबी सहित चालक गिरफ्तार: इसी प्रकार बूंदी रेंज के माटुंडा क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध खुदाई के खिलाफ बिना वैधानिक अनुमति जेसीबी मशीन से नाला खुदाई करते हुए एक चालक को गिरफ्तार किया. क्षेत्रीय वन अधिकारी विक्रम हूण ने बताया कि विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और जेसीबी मशीन को जब्त कर कार्यालय में खड़ा कराया गया. मामले में जेसीबी चालक रमेश चंद मीणा पुत्र पन्नालाल को राजस्थान वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया. उप वन संरक्षक डॉ. आलोक नाथ गुप्ता ने बताया कि वन क्षेत्र में अवैध खन, अतिक्रमण तथा अन्य वन अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार और सख्ती से जारी रहेगी.

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