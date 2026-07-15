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हरिद्वार में तमंचा तानकर महिला से किया गैंगरेप, झुमके लूटकर हुए फरार, चार आरोपी गिरफ्तार

लक्सर: हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में महिला के साथ तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल अवैध तमंचा, चाकू, बाइक, महिला से लूटे गए झुमके, मोबाइल फोन के टूटे हुए हिस्से और बैटरी बरामद हुई है.

घर में घुस कर पहले किया गैंगरेप, फिर झुमके लेकर भागे: हरिद्वार पुलिस के मुताबिक, बीती 7 जुलाई 2026 की रात पीड़िता अपने बच्चे के साथ घर पर मौजूद थी. आरोप है कि तभी चार युवक तमंचे के बल पर घर में घुस आए और महिला को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला के कानों से झुमके लूटकर मौके से फरार हो गए. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी. अगले दिन यानी 8 जुलाई को पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना पथरी में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की गई. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की और तकनीकी साक्ष्यों के साथ अन्य महत्वपूर्ण सुराग जुटाए.