नागौर में फसल बीमा पॉलिसी में फर्जीवाड़ा पकड़ा, चार आरोपी गिरफ्तार
दूसरे खातेदारों की जमीन पर फर्जी बंटाईदार बनकर बीमा कराने का मामला. SIT फर्जी पॉलिसियों का नेटवर्क और दस्तावेजों की जांच में जुटी है.
Published : September 26, 2026 at 2:13 PM IST
नागौर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े की जांच आगे बढ़ने के साथ ही नए-नए खुलासे हो रहे हैं. दूसरे खातेदारों की जमीन पर फर्जी बंटाईदार बनकर फसल बीमा कराने के मामले में पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पहले गिरफ्तार सुरेंद्र कुड़ी, रामप्रकाश और देवराज को चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. तीनों से संयुक्त पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालक धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया.
नागौर एएसपी आसाराम चौधरी ने बताया कि फसल बीमा पॉलिसियों की जांच करवाई. इस मामले में सुरेंद्र कुड़ी, रामप्रकाश और देवराज चार दिन के पुलिस रिमांड पर हैं. तीनों से संयुक्त पूछताछ में कॉमन सर्विस सेंटर संचालक धर्मेंद्र का नाम सामने आया. उसे भी पकड़ लिया. पूछताछ में करीब 200 फसल बीमा पॉलिसियां करने की बात सामने आई. मामले में SIT चारों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. फर्जी फसल बीमा पॉलिसियों के नेटवर्क और दस्तावेजों को लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है. एसआईटी पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है.
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फर्जी दस्तावेजों से पॉलिसी: पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपियों ने दूसरे खातेदारों की जमीन पर फर्जी बंटाईदार अनुबंध तैयार कर अपने नाम से फसल बीमा करवाया. इसके लिए खातेदारों के कथित फर्जी हस्ताक्षर किए गए. आधार कार्ड, बैंक पासबुक सहित अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. आरोप है कि फसल खराब होने की स्थिति में बीमा क्लेम की राशि हड़पने की तैयारी थी. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बीमा कंपनियों से रिकॉर्ड जुटाकर पॉलिसियों की जांच शुरू की. इसमें बड़ी संख्या में संदिग्ध पॉलिसियां सामने आने के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं.
200 पॉलिसियों की जांच से बढ़ेगा दायरा: एसआईटी अब करीब 200 फसल बीमा पॉलिसियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है. फर्जी बंटाईदार अनुबंध, दस्तावेज तैयार करने, सीएससी आईडी के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने और बीमा पॉलिसियां जारी करवाने की पूरी प्रक्रिया को जांच के दायरे में लिया है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इन पॉलिसियों में कितने वास्तविक खातेदारों की जमीन का इस्तेमाल किया और क्लेम राशि को लेकर क्या तैयारी थी?.
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