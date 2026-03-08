ETV Bharat / state

ग्राम प्रधान के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, फरार लोगों की तलाश जारी

हरिद्वार में ग्राम प्रधान के घर में घुसकर हमला करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, होली वाले दिन घायल हुए थे करीब 15 लोग

HARIDWAR ASSAULT WITH PRADHAN
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 8, 2026 at 10:47 PM IST

हरिद्वार: सिडकुल थाना पुलिस ने रावली महदूद के ग्राम प्रधान के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोप था कि होली वाले दिन बीस से तीस आरोपियों ने मामूली कहासुनी के बाद रंजिशन रावली महदूद के ग्राम प्रधान प्रमोद पाल के घर में घुसकर मारपीट की थी. लाठी डंडों और धारदार हथियार से किए हमले में प्रमोद पाल समेत उनके भाई और करीब 15 लोग घायल हो गए थे. वहीं, इस मामले में बाकी फरार चल रहे आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस के मुताबिक, आपसी रंजिश के चलते बीती 4 मार्च को होली के दिन रावली महदूद गांव में ग्राम प्रधान प्रमोद पाल के साथ पड़ोसियों के साथ कहासुनी हो गई थी. मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. इसके बाद प्रमोद पाल के घर में घुसकर 20 से 30 लोगों ने हमला कर दिया था. हमले में प्रमोद पाल, उनके भाई समेत करीब 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.

आरोप था कि सभी कारों में सवार होकर उनके घर के बाहर पहुंचे और तलवार, लाठी-डंडे, तमंचे लेकर घर में घुस गए और परिवार पर हमला कर दिया था. जान से मारने की नीयत से फायर किया भी गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया था. पुलिस ने शिकायत के आधार पर 12 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की.

इसी कड़ी में पुलिस ने आज चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम-

  1. जतिन उर्फ भारत निवासी- जयराम जोत, कर्नलगंज, गोंडा, उत्तर प्रदेश
  2. राजीव पाल निवासी- मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
  3. रोहन सिंह निवासी- धारूवाला, मंडावली, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
  4. सागर निवासी- रामपुर मनिहारन, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

सिडकुल पुलिस ने दबोचा चरस तस्कर: सिडकुल थाना पुलिस ने रविवार को एक चरस तस्कर को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम अनुज कुमार है, जो मूलरूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर का निवासी है. आरोपी के कब्जे से 71.26 ग्राम चरस भी बरामद हुई है. संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया.

