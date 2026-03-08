ETV Bharat / state

ग्राम प्रधान के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, फरार लोगों की तलाश जारी

हरिद्वार: सिडकुल थाना पुलिस ने रावली महदूद के ग्राम प्रधान के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोप था कि होली वाले दिन बीस से तीस आरोपियों ने मामूली कहासुनी के बाद रंजिशन रावली महदूद के ग्राम प्रधान प्रमोद पाल के घर में घुसकर मारपीट की थी. लाठी डंडों और धारदार हथियार से किए हमले में प्रमोद पाल समेत उनके भाई और करीब 15 लोग घायल हो गए थे. वहीं, इस मामले में बाकी फरार चल रहे आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस के मुताबिक, आपसी रंजिश के चलते बीती 4 मार्च को होली के दिन रावली महदूद गांव में ग्राम प्रधान प्रमोद पाल के साथ पड़ोसियों के साथ कहासुनी हो गई थी. मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. इसके बाद प्रमोद पाल के घर में घुसकर 20 से 30 लोगों ने हमला कर दिया था. हमले में प्रमोद पाल, उनके भाई समेत करीब 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.

आरोप था कि सभी कारों में सवार होकर उनके घर के बाहर पहुंचे और तलवार, लाठी-डंडे, तमंचे लेकर घर में घुस गए और परिवार पर हमला कर दिया था. जान से मारने की नीयत से फायर किया भी गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया था. पुलिस ने शिकायत के आधार पर 12 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की.

इसी कड़ी में पुलिस ने आज चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा.