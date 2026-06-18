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मुजफ्फरनगर में साइबर ठगी गिरोह का खुलासा; लोन का झांसा देकर लेते थे बैंक खाते की किट, गरीबों को बनाते थे टारगेट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

मुजफ्फरनगर में साइबर ठगी गिरोह का खुलासा
मुजफ्फरनगर में साइबर ठगी गिरोह का खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 6:12 PM IST

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मुजफ्फरनगर : थाना सिविल लाइन पुलिस ने ग्रामीणों को लोन का झांसा देकर उनके बैंक खातों का साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सात एटीएम कार्ड, चार फर्जी आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, तीन बैंक पासबुक, आठ मोबाइल और एक कार बरामद की है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 15 जून को एक महिला ने थाना सिविल लाइन में तहरीर दी थी. जिसमें बताया था कि उनका एटीएम, पासबुक और पिन नंबर कुछ व्यक्तियों द्वारा ले लिया गया है. उनका आरोप था कि खाते का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसमें फ्रॉड के पैसे भी आ रहे हैं.

उन्होंने बताया कि इस शिकायत पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि पुलिस की तफ्तीश में चार लोगों का नाम प्रकाश में आया. सभी तरह के फोटो को खंगाला गया, इनमें चार लोग प्रकाश में आए. यह सभी बागपत और अमरोहा जिला के रहने वाले हैं.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आर्यन तोमर (26), बादल राणा (21), आशू त्यागी (30), नवनीत त्यागी (27) को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लोगों को लोन या 3 हजार रुपये नगद देने का लालच देकर बैंक खाते खुलवाते थे.

उन्होंने बताया कि पूछताछ में बताया कि यह गरीब और भोले लोगों को खासकर गरीब महिलाओं को टारगेट बनाते हैं. उनका बैंक में खाता खुलवाते हैं और बैंक खाते से संबंधित पूरी किट अपने कब्जे में लेकर उन्हें थोड़ा अमाउंट दे देते हैं. उसके बाद उन खातों में साइबर फ्रॉड का पैसा मंगवाते हैं.

उनका दावा है कि इनके खाते को देखा गया तो एक से डेढ़ करोड़ तक का ट्रांजैक्शन मिला है. आरोपी विभिन्न प्रकार के एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं. आरोपी क्रिप्टोकरंसी से एक्सचेंज कर लेते हैं. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि यह जो भी बैंक खाते की डिटेल लेते हैं तो यह दिल्ली में किसी एक व्यक्ति को प्रोवाइड करते हैं.

आरोपियों के खिलाफ बहुत सारे राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं. यह एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड गैंग पकड़ा गया है. साइबर थाने के सहयोग से इनमें विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है.

यह भी पढ़ें : विदेशी ट्रिप, लग्जरी शौक और साइबर ठगी, 49 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा

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