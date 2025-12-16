ETV Bharat / state

गुरुग्राम में स्कूल वैन पर हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार, मामूली कहासुनी पर गुस्से में की वारदात

हरियाणा के गुरुग्राम में स्कूल वैन पर हमला करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Four accused arrested for attacking school van in Gurugram
गुरुग्राम में स्कूल वैन पर हमला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 16, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में पुरानी कहासुनी की रंजिश के चलते स्कूल वैन को निशाना बनाने का गंभीर मामला सामने आया है. सिविल लाइंस थाना पुलिस ने स्कूल वैन के आगे गाड़ी लगाकर रास्ता रोकने, डंडे से हमला करने और टॉय गन दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई दो फॉर्च्यूनर गाड़ियां, एक डंडा और एक टॉय गन भी बरामद की है.

गुरुग्राम में स्कूल वैन पर हमला : एसएचओ की माने तो 15 दिसंबर को दोपहर के समय सिग्नेचर टॉवर के पास स्कूल वैन पर हमले की सूचना पुलिस थाना सिविल लाइंस, गुरुग्राम को मिली थी. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तुरंत सिग्नेचर टावर बस स्टॉप के पास मौके पर पहुंची, जहां एक स्कूल वैन खड़ी मिली. मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर सीन-ऑफ-क्राइम, एफएसएल, फिंगरप्रिंट टीम, डॉग स्क्वॉड और क्राइम ब्रांच की टीमों को बुलाकर गहन जांच कराई गई. घटनास्थल पर मौजूद पीड़ित छात्र के पिता ने पुलिस को लिखित शिकायत दी. शिकायत में बताया गया कि उनका बेटा 12वीं कक्षा का छात्र है और परीक्षा देने के बाद स्कूल वैन से घर लौट रहा था. जैसे ही वैन सिग्नेचर टावर बस स्टॉप के पास पहुंची, तभी दो गाड़ियों में सवार कुछ युवक वहां आ गए. आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर वैन चालक को रोकने के लिए मजबूर किया और छात्र को जान से मारने की धमकी दी.

Four accused arrested for attacking school van in Gurugram
गुरुग्राम में स्कूल वैन पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

हमला करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार : गुरुग्राम पुलिस सिविल लाइन्स थाने के एसएचओ वीरेंद्र ने बताया कि शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाइंस, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने गुरुग्राम से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 23 वर्षीय पंकज, 20 वर्षीय नीरज, 20 वर्षीय प्रिंस निवासी बादशाहपुर और 22 वर्षीय हिमांशु निवासी सेक्टर-49, गुरुग्राम के रूप में हुई है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि करीब छह महीने पहले नीरज के भाई लक्ष्य और शिकायतकर्ता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने मिलकर योजना बनाई और दो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में स्कूल वैन का पीछा करते हुए इस वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - हांसी बना हरियाणा का 23वां जिला, सीएम नायब सिंह सैनी ने की घोषणा

ये भी पढ़ें -हरियाणा में 2026 की सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर रिलीज़, इतने दिन रहेंगे हॉलिडे, देखिए पूरी लिस्ट

ये भी पढ़ें - करनाल में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, स्कूटी सवार पिता-बेटी को मारी टक्कर, हादसे के बाद ट्रक चालक फरार

TAGGED:

GURUGRAM SCHOOL VAN ATTACK ARREST
GURUGRAM NEWS
GURUGRAM CRIME NEWS
गुरुग्राम में स्कूल वैन पर हमला
GURUGRAM SCHOOL VAN ATTACK ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.