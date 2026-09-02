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तिजोरी लूट का खुलासा: 8 टीमों ने खंगाले 500 सीसीटीवी, पहाड़ों में ड्रोन उड़ाया, तब जाकर नारनौल किया गिरफ्तार

लूट का खुलासा करने वाली पुलिस टीम ( ETV Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं उपखंड के लुकास गांव में 22 अगस्त को चार टन वजनी तिजोरी उखाड़कर 25 लाख की चोरी का पुलिस ने 10 दिन में खुलासा कर दिया. पुलिस ने चार शातिर चोरों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल एसयूवी जब्त की है. सभी पेशेवर चोर हैं, अलग-अलग थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं. खुलासे के लिए 8 टीमों का गठन कर 10 दिन तक अभियान चलाया गया, 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पहाड़ी-दुर्गम इलाकों में ड्रोन से तलाश की गई. एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि तकनीकी विश्लेषण और फील्ड इंटेलिजेंस से रूट ट्रेस कर सफलता मिली. 21 अगस्त की रात एक एसयूवी में सवार बदमाशों ने लुकास निवासी गोपालराम के घर को निशाना बनाया था. चोरों ने गाड़ी मकान के पीछे लगाकर खिड़कियों की ग्रिल तोड़कर प्रवेश किया और 4 क्विंटल वजनी लोहे की तिजोरी तोड़कर गाड़ी में डालकर ले गए. तिजोरी में 3.50 लाख नकद और करीब 22 लाख के सोने-चांदी के जेवरात थे. पढ़ें: घर में घुस तिजोरी से 4.50 लाख रुपये ले भागे चोर, गहने बचे