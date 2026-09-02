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तिजोरी लूट का खुलासा: 8 टीमों ने खंगाले 500 सीसीटीवी, पहाड़ों में ड्रोन उड़ाया, तब जाकर नारनौल किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी शातिर आदतन अपराधी हैं. विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट में मामले दर्ज हैं.

Safe Robbery In Kuchaman
लूट का खुलासा करने वाली पुलिस टीम (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2026 at 6:50 PM IST

2 Min Read
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कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं उपखंड के लुकास गांव में 22 अगस्त को चार टन वजनी तिजोरी उखाड़कर 25 लाख की चोरी का पुलिस ने 10 दिन में खुलासा कर दिया. पुलिस ने चार शातिर चोरों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल एसयूवी जब्त की है. सभी पेशेवर चोर हैं, अलग-अलग थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं. खुलासे के लिए 8 टीमों का गठन कर 10 दिन तक अभियान चलाया गया, 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पहाड़ी-दुर्गम इलाकों में ड्रोन से तलाश की गई.

एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि तकनीकी विश्लेषण और फील्ड इंटेलिजेंस से रूट ट्रेस कर सफलता मिली. 21 अगस्त की रात एक एसयूवी में सवार बदमाशों ने लुकास निवासी गोपालराम के घर को निशाना बनाया था. चोरों ने गाड़ी मकान के पीछे लगाकर खिड़कियों की ग्रिल तोड़कर प्रवेश किया और 4 क्विंटल वजनी लोहे की तिजोरी तोड़कर गाड़ी में डालकर ले गए. तिजोरी में 3.50 लाख नकद और करीब 22 लाख के सोने-चांदी के जेवरात थे.

पढ़ें: घर में घुस तिजोरी से 4.50 लाख रुपये ले भागे चोर, गहने बचे

हरियाणा के नारनौल से दबोचा: एसपी ने बताया कि सूचना पर वे स्वयं मौके पर पहुंचे, एफएसएल और एमओबी टीमों ने साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने घटनास्थल से आरोपियों के जाने वाले मार्ग, टोल प्लाजा, होटल-ढाबों और सार्वजनिक स्थानों के 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और रूट तय कर पीछा किया. चोर ग्रामीण और पहाड़ी-दुर्गम क्षेत्रों में चले गए थे, जहां रास्ते और सीसीटीवी नहीं थे, जिससे जांच चुनौतीपूर्ण हुई. पुलिस ने ड्रोन से ठिकानों की तलाश की. इसी बीच हरियाणा के नारनौल से इनपुट मिला, जाल बिछाकर सभी को धर दबोचा.

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ग्रामीण अपराधों की जांच का नया मॉडल : एसपी ने बताया कि नीमकाथाना के चंद्रपाल उर्फ सीपी, अजीतगढ़ के मुकेश मीणा उर्फ डेढ़ फुटिया, जयपुर के गौरव डोरिया उर्फ जागा और अलवर के नरेश उर्फ दिनेश मीणा को गिरफ्तार किया है. सभी शातिर आदतन अपराधी हैं, विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट में मामले दर्ज हैं. पुलिस पूछताछ कर माल बरामदगी में जुटी है. इस मामले में पुलिस ने जिस तरह 500 सीसीटीवी, टोल प्लाजा डेटा, ड्रोन सर्विलांस और फील्ड इंटेलिजेंस को मिलाकर रूट ट्रेस तैयार किया, वह ग्रामीण अपराधों की जांच का नया मॉडल बन रहा है.

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