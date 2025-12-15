ETV Bharat / state

खैरथल में बोले प्रवीण तोगड़िया-हिंदुओं के लिए बनाई हेल्पलाइन

खैरथल: अंतराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि राज्य में हर शनिवार और मंगलवार को प्रत्येक मोहल्ले में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा केंद्र के तहत हर हिंदू को मदद की व्यवस्था की गई है. इसके लिए हिंदू हेल्पलाइन बनाई गई है. इससे पहले तोगड़िया का रविवार शाम यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. शहर की प्रमुख मार्गों से वाहन रैली निकाली गई. कार्यकर्ताओं ने तोगड़िया को फूलमालाओं से लाद दिया.

अंतराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने वाहन रैली के बाद कृष्ण वाटिका में कार्यक्रम में कहा कि राजनीति का वास्तविक उद्देश्य सेवा से जुड़ा होना चाहिए. हिंदू राष्ट्र की सच्ची पहचान यही है कि एक हिंदू दूसरे की निस्वार्थ सहायता करें. राम मंदिर आंदोलन के दौरान पहले भी खैरथल आ चुके तोगड़िया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई. मंदिर बनने तक लड़ना नहीं छोड़ा. 40 वर्ष पहले अयोध्या में सरयू का जल लेकर संकल्प लिया था कि मंदिर वही बनेगा और नतीजा सबके सामने है. तोगड़िया ने युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल का सही दाम और अच्छी शिक्षा पर जोर दिया. कहा कि भारत के हर हिंदू घर पर भगवा झंडा लगाना चाहिए. हमारा संकल्प हिंदू को सुरक्षित करना, हिंदू बच्चों को अच्छी शिक्षा और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण दिलाना है.