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गोरखपुर में CM योगी के लोकार्पण-शिलान्यास पत्थरों की खुली पोल; विकास भवन में कबाड़ की तरह मिले सैकड़ों शिलापट्ट

foundation stones and inauguration plaques bearing CM Yogi name were found dumped as scrap at Vikas Bhawan in Gorakhpur

गोरखपुर में CM योगी के लोकार्पण-शिलान्यास पत्थरों की खुली पोल
गोरखपुर में CM योगी के लोकार्पण-शिलान्यास पत्थरों की खुली पोल (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 5:06 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी के हाथों से की गई योजनाओं के लोकार्पणों और शिलान्यास के पत्थरों के साथ लापरवाही का मामला सामने आया है. करीब 3 साल पुराने शिलापट्ट जिनको कार्य स्थल पर स्थापित होने चाहिए थे, लेकिन अब भी वह गोरखपुर के विकास भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं. जिम्मेदारों का ये रवैया सीएम योगी के शहर गोरखपुर में देखने को मिल रहा है. इससे से ज्यादा हैरानी की बात ये भी है कि इन शिलापट्टों की संख्या एक दो में नहीं बल्कि सैकड़ों में है.

ऐसी स्थिति नगर निगम क्षेत्र में भी देखने को मिली है. इस पर बुद्धिजीवी और सपा के नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं,, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के तरफ से कोई खास जवाब नहीं आया.

यह अधिकांश पत्थर ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों का दर्शाया गया हैं. जिस पर करोड़ों की निधि भी लिखी गई है. इन पत्थरों को लखनऊ से एक संस्था ने बनाकर के भेजा था , जिसे इन्हें बनाने के लिए टेंडर मिला था. ग्राम पंचायत के अधिकारी और उपनिदेशक को इस पर जवाब देना चाहिए लेकिन कोई अधिकारी कुछ कैमरे पर नहीं बोल रहा है.

जिलाधिकारी दीपक मीना से ईटीवी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह कोई लापरवाही नहीं है. तमाम योजनाओं के पूर्ण होने या शुरू होने की प्रक्रिया के साथ यह पत्थर भी लगाए जाते हैं. जहां कहीं के भी यह पत्थर है वह लगा दिए जाएंगे. अगर किसी के स्तर से लापरवाही हुई है तो उसकी भी जांच की जाएगी, उससे जवाब तलब किया जाएगा.

इस विषय पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडेय का कहना है कि, यह निश्चित रूप से योजनाओं के साथ लापरवाही या भ्रष्टाचार को दर्शाता है. हो सकता है कि अधिकारी पत्रों के जरिए घोटाला की पृष्ठभूमि तैयार किए हों और मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन कराकर वाहवाही भी लूट लिए हों. यह मुख्यमंत्री के अपमान का अभी यह विषय है इसको गंभीरता से लेना चाहिए.

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