7 मार्च को कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास, दो बड़ी पेयजल परियोजनाओं का भी भूमि पूजन

नौनेरा परियोजना से 749 गांवों को मिलेगा पानी : जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब 1661.14 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना के माध्यम से कोटा और बूंदी जिलों के 749 गांवों और 6 कस्बों के 1,13,287 परिवारों को हर घर जल उपलब्ध कराया जाएगा. यह परियोजना चार कार्यकारी पैकेजों में विभाजित है, जिनमें जल स्रोत, इंटेक वेल, जल शोधन संयंत्र (WTP), पंप हाउस, सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, जलाशय और हजारों घरेलू जल कनेक्शन का निर्माण किया जाएगा. इससे कोटा-बूंदी क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान होगा.

इसमें एक समय में 1000 यात्रियों की क्षमता होगी, 20,000 वर्गमीटर क्षेत्र में आधुनिक टर्मिनल भवन होगा, 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा. साथ ही ए-321 श्रेणी के विमानों के लिए 7 एप्रन बे इस एयरपोर्ट के बनने से कोटा-बूंदी सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र को देश के प्रमुख शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी.

1507 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक एयरपोर्ट : बूंदी सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अनुप्रिया ने बताया कि प्रस्तावित कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण लगभग 1507 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा. यह एयरपोर्ट हाड़ौती क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नया आयाम देगा. एयरपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं.

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की दो महत्वाकांक्षी पेयजल योजनाओं, नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना और परवन-अकावद वृहद पेयजल परियोजना का भी विधिवत भूमि पूजन किया जाएगा. इससे हाड़ौती क्षेत्र के हजारों परिवारों को भविष्य में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा.

बूंदी : हाड़ौती संभाग के विकास को नई उड़ान देने जा रहे कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास शनिवार, 7 मार्च को बूंदी जिले के शंभूपुरा स्थित प्रस्तावित एयरपोर्ट स्थल पर किया जाएगा. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी.

परवन-अकावद पेयजल परियोजना : परवन-अकावद वृहद पेयजल परियोजना के तहत 3523.16 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है. इस परियोजना से बारां, कोटा और झालावाड़ जिलों के 1402 गांवों और 276 ढाणियों के 1,52,437 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. यह परियोजना पांच पैकेजों में लागू की जा रही है, जिनमें जल शोधन संयंत्र, उच्च जलाशय, पंप हाउस, ट्रांसमिशन लाइन और हजारों घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से जल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी.

हाड़ौती के विकास को मिलेगी नई दिशा : कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और दोनों बड़ी पेयजल परियोजनाओं के शिलान्यास व भूमि पूजन को हाड़ौती क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, उद्योग और पेयजल व्यवस्था को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है.

कार्यक्रम में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री एवं कोटा जिले के प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक, ऊर्जा मंत्री एवं बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे.

बूंदी विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र : विधायक हरिमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को बूंदी में 7 मार्च को कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर पत्र लिखा. शर्मा ने पत्र में लिखा की आप कोटा-बून्दी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास करने के लिए बूंदी में पधार रहे हैं, आपका स्वागत है, अभिनन्द है. मुझे यह भी भरोसा है है कि आप सरकार के द्वारा दिए गए विधायकों को सम्मान देने के दिशा-निर्देशों की अनुपालना कर बून्दी की जनता की जनभावना का सम्मान करेंगें.

इस अवसर पर लगातार मेरे द्वारा समस्त बून्दी की जनता की जनभावना के अनुसार की जा रही मांग एंव माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा दिया गए सार्वजनिक अशवासन के अनुसार आप सें अनुरोध करता हूं कि आप बून्दी में मिनी सचिवालय बनाने की मांग को स्वीकार करने की कृपा करें. मुझे आशा है कि आप मेरी एंव बून्दी की जनता की जनभावना का सम्मान करते हुए यह घोषणा करेेंगे. कष्ट के लिए धन्यवाद. शर्मा ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 7 मार्च को एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बूंदी में मिनी सचिवालय की घोषणा करने का अनुरोध किया.