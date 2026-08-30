ETV Bharat / state

डेढ़ साल में बदल जाएगी लखनऊ की तस्वीर, धरातल पर उतरेंगी शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर स्पोर्ट्स तक की कई योजनाएं

लखनऊ : एक से डेढ़ साल में लखनऊ में कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं साकार रूप लेंगी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और आमजन से जुड़ी होंगी. छावनी परिषद की तरफ से जिन 100 करोड़ 92 लाख रुपये की परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जाना है, उनमें फुटबॉल ग्राउंड से लेकर अभ्युदया योजना और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं शुरू करने का खाका खींच लिया गया है. आम जनता से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी इसी अवधि में साकार किया जाएगा जिसका सभी को काफी लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 101 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व भूमि पूजन किया.

सीएम योगी ने रविवार को परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि हम इस वर्ष के अंत तक गोमती नदी को स्वच्छ बनाने में सफल होंगे. सेना की मध्य कमान ने गोमती नदी की अविरलता व स्वच्छता के लिए प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग दिया है, जिससे यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर बढ़ रहा है. पीएम और डिफेंस मिनिस्टर के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने नौ वर्ष में सुरक्षा, सुशासन की नई यात्रा तय की है.

20 वर्ष पहले राजधानी में रेलवे स्टेशन पर एक बोर्ड लिखा होता था कि ‘मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं’, लेकिन ट्रैफिक जाम, संकरी गलियों व गंदगी को देखकर मुस्कुराने के बजाय लोग रोने को मजबूर होते थे, लेकिन अब लखनऊ ने पुरानी विरासत के साथ आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में नई पहचान बनाई है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य लखनऊ छावनी को मॉडल छावनी के रूप में विकसित करना है.

एआई बेस्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा यहां स्कूल में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी प्रारंभ होने जा रही है. सीएम ने विश्वास जताया कि लखनऊ की छावनी परिषद ‘आदर्श’ बनकर विकास व जन-सुविधाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी. ‘ईज ऑफ लिविंग’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर होगी. सीएम ने कहा कि यह छावनी परिषद अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी, जिससे सैन्यकर्मियों, पूर्व सैन्यकर्मियों व सिविलियन को यहां हर महत्वपूर्ण सेवा मिलेगी.

सीएम ने कहा कि लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के नेतृत्व में अटल जी के सपनों को साकार किया गया है. लखनऊ में संकरी गलियां हैं तो सीएम ग्रिड की स्मार्ट रोड भी है. किसान पथ जैसा आउटर रिंग रोड भी है. यहां ऊदा देवी पासी व महाराजा बिजली पासी के स्मारकों की धरोहर है तो दूसरी ओर लखनऊ भारत की रक्षा आवश्यकता व आत्मनिर्भरता की दृष्टि से ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलों का केंद्र भी बना है. यहां हस्तशिल्पियों की चिकनकारी की अद्भुत कला है तो यूनेस्को ने ‘क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’ के रूप में मान्यता देकर लखनऊ को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है.

सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले जिस प्रदेश के सामने पहचान का संकट, अभाव, अराजकता, अव्यवस्था, उपद्रव था, आज वह प्रदेश इन सबसे उबर चुका है. हमने नौ वर्ष में उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने का प्रयास किया है. अब यूपी भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेकथ्रू बनकर ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है. भारत की आत्मनिर्भरता के लिए यूपी में छह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी स्थापित हो रहे हैं.