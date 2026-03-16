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लोधी कॉलोनी में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भूमिगत केबल परियोजना का शिलान्यास

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि इससे बिजली आपूर्ति अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद बनेगी और इलाके के लोगों को काफी राहत मिलेगी.

शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहीं सांसद बांसुरी स्वराज व मंत्री प्रवेश वर्मा
शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहीं सांसद बांसुरी स्वराज व मंत्री प्रवेश वर्मा (Bansuri Swaraj X Handle)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 10:56 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बुनियादी ढांचे को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. इसी कड़ी में लोधी कॉलोनी इलाके में एल.टी. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए भूमिगत केबल बिछाने की परियोजना का सोमवार को शिलान्यास किया गया. इस परियोजना के पूरा होने के बाद इलाके की बिजली व्यवस्था पहले से अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय होने की उम्मीद है.

दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में बिजली व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एल.टी. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपग्रेड के लिए भूमिगत केबल बिछाने की परियोजना की शुरुआत की गई. बताया जा रहा है कि इस परियोजना के तहत इलाके में बिजली के खुले तारों को धीरे-धीरे भूमिगत केबल में बदला जाएगा. इससे न केवल बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित होगी बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी. कार्यक्रम में नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, मंत्री प्रवेश वर्मा, एनडीएमसी सचिव राहुल सिंह, अनिल वाल्मीकि, डी.पी. सिंह, सरिता तोमर, जिला अध्यक्ष रविंदर चौधरी और मंडल अध्यक्ष दीपक चड्ढा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

इस दौरान नेताओं ने कहा कि राजधानी दिल्ली में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और यह परियोजना भी उसी का हिस्सा है. इस मौके पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में बिजली व्यवस्था को और बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए इस तरह की परियोजनाएं बेहद जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि भूमिगत केबल बिछाने से बिजली आपूर्ति अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद बनेगी और इलाके के लोगों को काफी राहत मिलेगी.

उन्होंने आगे कहा कि देशभर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम तेजी से किया जा रहा है और यह पहल भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आधुनिक और सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद लोधी कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय हो जाएगी. फिलहाल इस परियोजना की शुरुआत के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में दिल्ली की बिजली व्यवस्था और अधिक आधुनिक और व्यवस्थित बनेगी.

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