कोटा विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का शिलान्यास, लोकसभा अध्यक्ष बिरला बोले- देश व दुनिया की चुनौतियों व संकटों का समाधान शोध से हो

निर्माण कार्यों का शिलान्यास करते स्पीकर बिरला व अन्य अतिथि ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कोटा विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम और परीक्षा अनुभाग के तहत नए 8 सेलर कक्षों के निर्माण कार्यों का सोमवार को भूमि पूजन किया गया. इस मौके पर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विश्वविद्यालयों को शोध के माध्यम से देश व दुनिया की चुनौतियों का समाधान खोजना होगा. उन्होंने कोटा विश्वविद्यालय का कैंपस और इसकी स्थापत्य कला काफी बेहतर है. अब इस विश्वविद्यालय को शोध का बड़ा केंद्र बनाना होगा. दुनिया और भारत की बदलती शिक्षा नीति के अनुसार देश के युवाओं को कौशल और कुशलता के साथ नया दृष्टिकोण व विचार देना होगा. उन्होंने कुलगुरू प्रोफेसर बी.पी. सारस्वत से आग्रह किया कि वे अपने चिंतन व विजन से विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं. देश और दुनिया की चुनौतियों, आपदाओं और संकटों का समाधान कोटा विश्वविद्यालय के अनुसंधान के जरिए हो. उन्होंने कहा कि कोटा विश्वविद्यालय का कोर्स, परीक्षा और परिणाम तय समय पर होने चाहिए. विश्वविद्यालय से ढाई लाख विद्यार्थी जुड़े हैं, जबकि कैंपस में 2000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने आशा व्यक्त की कि तीन साल में इस कैंपस में 25,000 विद्यार्थी शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान का केंद्र बनेंगे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (ETV Bharat Kota) पढ़ें: भाजपा नेता रहे प्रोफेसर बीपी सारस्वत बने कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु, राज्यपाल ने जारी किए नियुक्ति आदेश