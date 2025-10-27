ETV Bharat / state

कोटा विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का शिलान्यास, लोकसभा अध्यक्ष बिरला बोले- देश व दुनिया की चुनौतियों व संकटों का समाधान शोध से हो

कोटा विश्वविद्यालय में नए ऑडिटोरियम और 8 सेलर कक्षों का शिलान्यास हुआ. स्पीकर ओम बिरला ने शोध केंद्र बनाने पर जोर दिया.

Kota University
निर्माण कार्यों का शिलान्यास करते स्पीकर बिरला व अन्य अतिथि (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 5:29 PM IST

3 Min Read
कोटा: कोटा विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम और परीक्षा अनुभाग के तहत नए 8 सेलर कक्षों के निर्माण कार्यों का सोमवार को भूमि पूजन किया गया. इस मौके पर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विश्वविद्यालयों को शोध के माध्यम से देश व दुनिया की चुनौतियों का समाधान खोजना होगा. उन्होंने कोटा विश्वविद्यालय का कैंपस और इसकी स्थापत्य कला काफी बेहतर है. अब इस विश्वविद्यालय को शोध का बड़ा केंद्र बनाना होगा. दुनिया और भारत की बदलती शिक्षा नीति के अनुसार देश के युवाओं को कौशल और कुशलता के साथ नया दृष्टिकोण व विचार देना होगा.

उन्होंने कुलगुरू प्रोफेसर बी.पी. सारस्वत से आग्रह किया कि वे अपने चिंतन व विजन से विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं. देश और दुनिया की चुनौतियों, आपदाओं और संकटों का समाधान कोटा विश्वविद्यालय के अनुसंधान के जरिए हो. उन्होंने कहा कि कोटा विश्वविद्यालय का कोर्स, परीक्षा और परिणाम तय समय पर होने चाहिए. विश्वविद्यालय से ढाई लाख विद्यार्थी जुड़े हैं, जबकि कैंपस में 2000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने आशा व्यक्त की कि तीन साल में इस कैंपस में 25,000 विद्यार्थी शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान का केंद्र बनेंगे.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: भाजपा नेता रहे प्रोफेसर बीपी सारस्वत बने कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु, राज्यपाल ने जारी किए नियुक्ति आदेश

शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को हमारे गौरवशाली इतिहास को गलत पढ़ाया गया है. महाराणा प्रताप की जगह 'लुटेरे अकबर' को महान बताने की कोशिश की गई है. अब अकबर को महान नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके कुकृत्य बताए जाएंगे. इसी तरह वीर सावरकर के बारे में भी कांग्रेस शासन में गलत पढ़ाने की कोशिश की गई है.

तकनीकी विश्वविद्यालय में नहीं है हालत ठीक: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि निर्माण में गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए और इसका निर्माण भी समय से होना चाहिए, ताकि यह कोटा के विकास में सहायक सिद्ध हो सके. कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा विश्वविद्यालय की स्थिति अच्छी है और कुलगुरू प्रो. बी.पी. सारस्वत काफी काम करवा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सदस्य हूं, लेकिन मुझे कहने में संकोच नहीं है कि वहां पर हालात ठीक नहीं हैं, अब नए कुलगुरू प्रो. निमित्त चौधरी वहां पर आए हैं, ऐसे में वहां पर सुधार की आवश्यकता है. समारोह में आरटीयू कुलगुरू प्रो. निमित्त चौधरी और वी.एम.ओ.यू. कुलगुरू प्रो. बी.एल. वर्मा भी मौजूद रहे.

ऑडिटोरियम की मुख्य बातें:

  • 25.03 करोड़ की लागत से निर्माण
  • ऑडिटोरियम की क्षमता 800 सीटों की होगी
  • भूतल पर 40,510 और प्रथम तल पर 11,300 वर्गफीट में निर्माण
  • भूतल में लॉबी, रिसेप्शन, ऑफिस, मुख्य ऑडिटोरियम हॉल, ग्रीन रूम, पेंट्री, स्टोर, टॉयलेट
  • प्रथम तल पर एक हॉल व टॉयलेट
  • आर.एस.आर.डी.सी. को 15 माह में निर्माण पूरा करना है

परीक्षा अनुभाग के 8 सेलर कक्षों की मुख्य बातें:

  • 8 सेलर कक्षों का निर्माण 13.33 करोड़ रुपये से
  • भूतल पर 8,340 वर्गफीट व प्रथम तल पर 8,340 वर्गफीट क्षेत्रफल में निर्माण
  • भूतल पर 4 सेलर कक्ष, टॉयलेट, 2 लिफ्ट और प्रथम तल पर 4 सेलर कक्ष, टॉयलेट व 2 लिफ्ट
  • आरएसआरडीसी को 12 महीने में निर्माण पूरा करना है

