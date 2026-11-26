प्रयागराज : सिविल डिफेंस कार्यालय परिसर में बनेगा मल्टीपल ऑडिटोरियम; डीएम ने किया भूमिपूजन
इस मल्टीपल ऑडिटोरियम में एक साथ 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 2:50 PM IST
प्रयागराज: शहर में नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) विभाग की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने के लिए कार्यालय परिसर में बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण कराया जाएगा. जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बुधवार को क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत बनने वाले इस सभागार का भूमिपूजन कर शिलान्यास किया. इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह भी मौजूद रहीं.
इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभागार का निर्माण तय समयसीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि विभाग को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके.
वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ वार्डन अनिल कुमार ने कहा कि सभागार तैयार हो जाने के बाद इसमें एक साथ 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी. इससे न केवल आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण और बैठकें आयोजित करने में सहूलियत होगी, बल्कि बारिश या भीषण गर्मी जैसे प्रतिकूल मौसम में भी विभाग की गतिविधियां बिना किसी बाधा के संचालित हो सकेंगी.
इस दौरान स्टाफ ऑफिसर टू चीफ वार्डन एल.के. अहेरवार, डिवीजनल वार्डन डॉ. शशांक ओझा, श्रीकृष्ण तिवारी, राजीव भनोट, रौनक गुप्ता, डिप्टी डिवीजनल वार्डन आशीष बाजपेयी, स्टाफ ऑफिसर पूनम गुप्ता, मनोज कुमार, रवि शंकर द्विवेदी, योगराज पांडेय सहित बड़ी संख्या में नागरिक सुरक्षा के अधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवक उपस्थित रहे.
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