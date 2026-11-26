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प्रयागराज : सिविल डिफेंस कार्यालय परिसर में बनेगा मल्टीपल ऑडिटोरियम; डीएम ने किया भूमिपूजन

मल्टीपल ऑडिटोरियम का भूमिपूजन ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: शहर में नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) विभाग की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने के लिए कार्यालय परिसर में बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण कराया जाएगा. जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बुधवार को क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत बनने वाले इस सभागार का भूमिपूजन कर शिलान्यास किया. इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह भी मौजूद रहीं.

भूमिपूजन कार्यक्रम (Photo Credit; ETV Bharat) इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभागार का निर्माण तय समयसीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि विभाग को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके.