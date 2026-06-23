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14 साल बाद पूल को मिलेगा अप्रोच रोड और फ्लाईओवर, पलामू सांसद की पहल!

पलामू में एप्रोच रोड फ्लाईओवर की आधारशिला रखी गयी है.

foundation stone laid for approach road flyover at initiative of MP in Palamu
पलामू में एप्रोच रोड फ्लाईओवर की आधारशिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 11:10 PM IST

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पलामूः करीब 14 साल के बाद पलामू के मेदिनीनगर के सिंगरा खुर्द में कोयल नदी पर बने चेडाबार पूल को एप्रोच रोड और फ्लाईओवर मिलेगा.

दरअसल, साल 2012-13 में कोयल नदी पर चेडाबार पूल का निर्माण किया गया. इस पूल का एप्रोच रोड नहीं बना था और न ही यह कोई अन्य रोड से जुड़ पाया था. पलामू की सांसद विष्णुदयाल राम लगातार पुल को जोड़ने के लिए कई स्तर पर मांग उठा रहे थे.

पलामू सांसद की पहल पर एप्रोच रोड फ्लाईओवर की आधारशिला मंगलवार रखी गई. इस दौरान स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया मेयर अरुण शंकर समेत कई लोग मौजूद रहे. इस मौके पर बोलते हुए पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि यह पूल काफी महत्वपूर्ण है, आरओबी के बन जाने से शहर जाम से मुक्ति मिलेगी साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या पर भी कंट्रोल पाया जा सकेगा.

foundation stone laid for approach road flyover at initiative of MP in Palamu
पलामू में एप्रोच रोड फ्लाईओवर की आधारशिला (ETV Bharat)

सांसद ने कहा कि आरओबी में पाइल फाऊंडेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो भारी वाहनों का भार सहने में सक्षम होगी. रेलवे के ट्रैफिक को बिना प्रभावित किया स्कूल का निर्माण किया जाएगा.

भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (CRIF) से आरओबी का निर्माण किया जा रहा है. जिसकी लागत 101.38 करोड़ है. एप्रोच रोड की लंबाई 3740 मीटर है जबकि आरोही की लंबाई 596.64 मीटर है. सांसद ने कंपनी को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि पलामू के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके.

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पलामू में आयोजित कार्यक्रम में सांसद समेत अन्य (ETV Bharat)

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अप्रोच रोड और फ्लाईओवर नींव
PALAMU MP VISHNU DAYAL RAM
INITIATIVE OF MP

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