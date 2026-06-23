ETV Bharat / state

14 साल बाद पूल को मिलेगा अप्रोच रोड और फ्लाईओवर, पलामू सांसद की पहल!

पलामूः करीब 14 साल के बाद पलामू के मेदिनीनगर के सिंगरा खुर्द में कोयल नदी पर बने चेडाबार पूल को एप्रोच रोड और फ्लाईओवर मिलेगा.

दरअसल, साल 2012-13 में कोयल नदी पर चेडाबार पूल का निर्माण किया गया. इस पूल का एप्रोच रोड नहीं बना था और न ही यह कोई अन्य रोड से जुड़ पाया था. पलामू की सांसद विष्णुदयाल राम लगातार पुल को जोड़ने के लिए कई स्तर पर मांग उठा रहे थे.

पलामू सांसद की पहल पर एप्रोच रोड फ्लाईओवर की आधारशिला मंगलवार रखी गई. इस दौरान स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया मेयर अरुण शंकर समेत कई लोग मौजूद रहे. इस मौके पर बोलते हुए पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि यह पूल काफी महत्वपूर्ण है, आरओबी के बन जाने से शहर जाम से मुक्ति मिलेगी साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या पर भी कंट्रोल पाया जा सकेगा.