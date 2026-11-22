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CHC शिलान्यास कार्यक्रम बना जंग का अखाड़ा, सांसद-विधायक समर्थकों के बीच जमकर चले लात-घूसे

शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर जमकर बवाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

सिद्धार्थनगर: यूपी के सिद्धार्थनगर के बढ़नी में शनिवार को आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम स्थल सांसद और विधायक समर्थकों के बीच जंग का अखाड़ा बना गया. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान शोहरतगढ़ विधायक के समर्थकों की सांसद के समर्थकों ने मंच पर ही पिटाई कर दी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पिटाई से आहत पीड़ित समर्थक ने कानूनी कार्रवाई करने पर विचार करने की भी बात कही है.

वायरल वीडियो में सांसद के समर्थक स्टेज पर बैठे विधायक के समर्थक प्रदीप कमलापुरी की पिटाई करते साफ दिख रहे हैं. मुख्य विकास अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के अलावा पुलिस और कई थाने की फोर्स के मौजूदगी में हुई यह मारपीट की घटना हुई. सभी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मूकदर्शक बने नजर आए.