CHC शिलान्यास कार्यक्रम बना जंग का अखाड़ा, सांसद-विधायक समर्थकों के बीच जमकर चले लात-घूसे
सिद्धार्थनगर के बढ़नी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास, 19.66 करोड़ की लागत से निर्माण
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 2:36 PM IST
सिद्धार्थनगर: यूपी के सिद्धार्थनगर के बढ़नी में शनिवार को आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम स्थल सांसद और विधायक समर्थकों के बीच जंग का अखाड़ा बना गया. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान शोहरतगढ़ विधायक के समर्थकों की सांसद के समर्थकों ने मंच पर ही पिटाई कर दी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पिटाई से आहत पीड़ित समर्थक ने कानूनी कार्रवाई करने पर विचार करने की भी बात कही है.
वायरल वीडियो में सांसद के समर्थक स्टेज पर बैठे विधायक के समर्थक प्रदीप कमलापुरी की पिटाई करते साफ दिख रहे हैं. मुख्य विकास अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के अलावा पुलिस और कई थाने की फोर्स के मौजूदगी में हुई यह मारपीट की घटना हुई. सभी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मूकदर्शक बने नजर आए.
दरअसल शोहरतगढ़ विधानसभा के बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने को लेकर आयोजित था भव्य कार्यक्रम. इस PHC का 19.66 करोड़ की लागत से CHC में कन्वर्जन होना है.
बताया नारेबाजी और कार्यक्रम में वर्चस्व को लेकर शुरू हुआ विवाद. पीड़ित प्रदीप कमलापुरी ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान वह स्टेज पर बैठे हुए थे. इतने में सांसद समर्थक कुछ लोग आकर उनके साथ अभद्रता करने लगे. जब तक वह कुछ समझ पाते उनकी लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी. स्थानीय थाने में तहरीर देने को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद वह आगे की कार्रवाई करेंगे.
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