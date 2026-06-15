'ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे', CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान
सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर..
Published : June 15, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 1:30 PM IST
गया: खान सर और रौशन आनंद विवाद प्रकरण के बीच कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की मांग जोर पकड़ने लगी है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बाद अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि ये कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे.
कोचिंग सेंटर पर सम्राट चौधरी का बयान: गयाजी में प्रौद्योगिक केन्द्र का शिलान्यास के बाद सभा को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूल में पठन-पाठन इस तरह कि होगी कि किसी को कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
"हमारी सरकार कानून-व्यवस्था से लेकर शिक्षा-स्वास्थ्य और सभी क्षेत्रों के लिए काम कर रही है. आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था करेगें कि सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे. सब लोग सरकारी स्कूलो में पढ़ेंगें."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
प्रौद्योगिक केन्द्र का शिलान्यास: सीएम ने खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत देवगांव पहुंचकर उन्होंने बिहार के दूसरे टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया. यह टेक्नोलॉजी सेंटर करीब 170 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा. करीब 20 एक भूमि में इसे विकसित किया जाना है. इससे क्षेत्र में औद्योगिक और तकनीकी विकास को नई दिशा मिलने की बड़ी संभावना है. टेक्नोलॉजी सेंटर के भवन निर्माण पर जहां 83 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
बनेगा यह अत्याधुधिक टेक्नोलॉजी सेंटर: इस टेक्नोलॉजी सेंटर में आधुनिक तकनीकी सुविधा, प्रशिक्षण प्रयोगशाला के साथ-साथ उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास संसाधन मुहैया कराया जाएगा. टेक्नोलॉजी सेंटर के खुलने से कम से कम 10 हजार युवाओं को हर साल प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
बिहार में बिहटा में टेक्नोलॉजी सेंटर खुला है. वहीं, इसके बाद गया के खिजरसराय प्रखंड के देवगांव में यह टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा. टेक्नोलॉजी सेंटर बनने से गया को काफी लाभ होगा. यहां के युवक-युवतियों के लिए बड़े अवसर होंगे.
जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने जताया खेद: वहीं, जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी और जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव ने मंच पर जगह नहीं मिलने पर खेद जताया है. उन्होंने कहा है, कि यह एक तरह से अपमान है. प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है. इसके लिए जिला प्रशासन को लापरवाही मानते हैं. इन्होने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग किया है कि इस तरह से उपेक्षा को लेकर वे कदम उठाएं ताकि जनप्रतिनिधि को सम्मान मिल सके.
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