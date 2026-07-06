बोकारो में अत्याधुनिक इनडोर स्टेडियम का शिलान्यास, निर्माण में खर्च होंगे 9.31 करोड़ रुपये
बोकारो में 9 करोड़ 31 लाख की लागत से इनडोर स्टेडियम का शिलान्यास विधायक श्वेता सिंह ने किया.
Published : July 6, 2026 at 6:43 PM IST
बोकारो: जिले के चास प्रखंड स्थित काला पत्थर में स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिली है. डीएमएफटी फंड से बनने वाले अत्याधुनिक इनडोर स्टेडियम का शिलान्यास बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने किया. करीब 9 करोड़ 31 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह स्टेडियम आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस होगा और स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण का अवसर देगा.
इनडोर स्टेडियम बनाने में खर्च होंगे 9.31 करोड़ रुपये
काला पत्थर में करीब ढाई एकड़ जमीन पर बनने वाले इस अत्याधुनिक इनडोर स्टेडियम का निर्माण पहले चरण में किया जाएगा. परियोजना पर लगभग 9.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे तैयार होने में करीब 18 महीने का समय लगेगा. स्टेडियम में बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया समेत कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
परियोजना के दूसरे चरण में होगा आउटडोर स्टेडियम का निर्माण
परियोजना के दूसरे चरण में अलग से चिन्हित ढाई एकड़ भूमि पर आउटडोर स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा. जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें प्रशिक्षण के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, इससे स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा.
स्थानीय प्रतिभा को मिलेगा मौका: विधायक श्वेता सिंह
इस मौके पर विधायक श्वेता सिंह ने बताया कि इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे यहां खुलने जा रहा है. इसके लिए अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि इतनी बड़ी योजना को धरातल पर उतारा. गांव के बच्चों को प्रतिभा निखारने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है.
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