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बोकारो में अत्याधुनिक इनडोर स्टेडियम का शिलान्यास, निर्माण में खर्च होंगे 9.31 करोड़ रुपये

इनडोर स्टेडियम का शिलान्यास करती हुईं विधायक श्वेता सिंह ( Etv Bharat )