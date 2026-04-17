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एक साथ 774 सड़कों का भूमिपूजन, CM साय ने कहा- ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी होगी मजबूत, जशपुर में कई योजनाओं की शुरुआत

जशपुर में CM साय ने कई विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम और रायपुर-जशपुर-धनबाद मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. इसी तरह जशपुर जिले में भी 77 सड़कों का निर्माण होगा. 197.26 किलोमीटर लंबाई में 196.20 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा. अलग-अलग विकासखंडों में बनने वाली ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-4) के अंतर्गत प्रदेशभर में 774 सड़कों का शिलान्यास एवं शुभारंभ किया. कुल 2426 किलोमीटर लंबाई की इन सड़कों के निर्माण पर 2225.44 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे 781 बसाहटों को सड़क सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह योजना गांव-गांव तक विकास की राह खोल रही है.

जशपुर: शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जिले के दौरे पर रहे. रणजीता स्टेडियम में प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का एक साथ शुभारंभ और शिलान्यास किया गया. इस दौरान सड़क निर्माण, जल संरक्षण, बुजुर्गों के कल्याण, महिला सशक्तिकरण, पशुपालन और विज्ञान शिक्षा से जुड़ी पहलें सामने आईं, जो जशपुर के समग्र विकास को नई दिशा देने वाली हैं.

एक साथ 774 सड़कों का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

‘मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया’ से जल संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

कार्यक्रम में मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया महाअभियान की शुरुआत की गई. जिसमें 500 नए तरिया (तालाब) निर्माण का शिलान्यास किया गया. इस योजना से जल संचयन, भूजल स्तर में वृद्धि और सिंचाई सुविधा में सुधार होगा, जिससे किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा. मनरेगा के तहत 10 हजार आजीविका डबरी निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले 13 हजार से अधिक डबरी पहले ही पूर्ण कर ली गई हैं.

इस पहल से मत्स्य पालन, बत्तख पालन, सब्जी उत्पादन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों की आय बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर गांवों में समृद्धि लाई जाएगी और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा.

रणजीता स्टेडियम में प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

‘सियान गुड़ी’ से बुजुर्गों को मिलेगा सम्मानजनक जीवन

मुख्यमंत्री ने जशपुर में ‘सियान गुड़ी’ डे-केयर सेंटर का लोकार्पण किया और बुजुर्गों के साथ समय बिताकर उनका उत्साह बढ़ाया. इस केंद्र में योग, स्वास्थ्य जांच, मनोरंजन, कौशल विकास, टेलीमेडिसिन और सामाजिक गतिविधियों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. उन्होंने कहा कि बदलते सामाजिक परिवेश में बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करने के लिए इस तरह की पहल आवश्यक है.

‘सियान गुड़ी’ केवल एक भवन नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, सुरक्षा और सक्रिय जीवन का केंद्र बनेगा. इस केंद्र में प्रतिदिन 6 से 8 घंटे तक विविध कार्यक्रम संचालित होंगे, जिससे बुजुर्गों को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा.

74 सड़कों का निर्माण, 500 तरिया निर्माण, ‘सियान गुड़ी’ जैसी योजनाओं की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ड्रोन दीदी योजना से महिलाओं को मिलेगा तकनीकी सशक्तिकरण

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन और सॉयल टेस्टिंग मशीन प्रदान की गई. इससे महिलाएं आधुनिक कृषि तकनीकों से जुड़कर अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगी. सॉयल टेस्टिंग मशीन के माध्यम से अब मिट्टी की सटीक जांच संभव होगी, जिससे उर्वरकों का संतुलित उपयोग, लागत में कमी और फसल उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित होगी. यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

पशु सखियों को मिला वैज्ञानिक प्रशिक्षण का आधार

मुख्यमंत्री ने पशु सखियों के लिए बकरी और मुर्गी पालन प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का विमोचन किया. इस पहल से पशुपालन में वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग बढ़ेगा और पशुओं के स्वास्थ्य, उत्पादन और आय में सुधार होगा. मार्गदर्शिका के माध्यम से अब पशु सखियां बेहतर तरीके से पशुपालकों को मार्गदर्शन दे सकेंगी, जिससे गांव स्तर पर ही त्वरित और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध होंगी.

एक दशक में सड़क नेटवर्क के विस्तार में अभूतपूर्व तेजी आई- CM साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

‘स्पेस ऑन व्हील्स’ से बच्चों में जागेगी वैज्ञानिक सोच

कार्यक्रम में इसरो की स्पेस ऑन व्हील्स मोबाइल प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया. इस पहल से जिले के 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी मिलेगी और उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित होगी. प्रदर्शनी में चंद्रयान, मंगलयान, पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे अंतरिक्ष मिशनों के मॉडल प्रदर्शित किए गए. स्कूली बच्चों ने इनकी जानकारी प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा.