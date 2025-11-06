ETV Bharat / state

आगरा में बनेगी हाईटेक साइंस सिटी और नक्षत्रशाला, 4943 वर्ग मीटर भूमि पर होगी विकसित, जानिए क्या होगी खासियत

साइंस सिटी और नक्षत्रशाला का भूमि पूजन. ( ETV Bharat )

आगरा: यूपी की तीसरी नक्षत्रशाला और साइंस सिटी का आगरा में गुरुवार दोपहर शिलान्यास हो गया. लगभग 39.42 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली साइंस सिटी और नक्षत्रशाला प्रदेश की सबसे अत्याधुनिक होगी. भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यूपी सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि सीएम योगी ने प्रदेश के हर मंडल में नक्षत्रशाला और साइंस सिटी बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. आगरा के बाद अब हर मंडल में सांइस सिटी और नक्षत्रशाला बनेगी. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2026 तक ये साइंस सिटी बन जाए. जिससे बच्चों को एक नया अनुभव मिलेगा. हर मंडल में बनेगी साइंस सिटी और नक्षत्रशालाः मंत्री अनिल कुमार ने बताया कि पहले यूपी में जोड़ तोड़ की सरकार होती थी. जिसमें न काम होता था और न ही कोई निर्णय लिया जाता था. योगी सरकार में काम हो रहा है. साढ़े आठ साल से यूपी में कानून का राज है, यह जनता कह रही है. इस सरकार में हर वर्ग और जाति के हित में काम किया जा रहा है. सीएम योगी के सामने साइंस सिटी और नक्षत्रशाला प्रस्ताव रखा. सीएम योगी ने प्रस्ताव को हरी झंडी दी. सीएम योगी की स्वीकृति के बाद लखनऊ और गोरखपुर के बाद अब आगरा में कोठी मीना बाजार के पास लोहामंडी एसीपी कार्यालय के पीछे बेसिक शिक्षा विभाग की जमीन पर नक्षत्रशाला और साइंस सिटी बनाई जा रही है. अब हर मंडल में नक्षतशाला और साइंस सिटी बनेगी. साइंस सिटी और नक्षत्रशाला शिलान्यास करते मंत्री. (ETV Bharat)