आगरा में बनेगी हाईटेक साइंस सिटी और नक्षत्रशाला, 4943 वर्ग मीटर भूमि पर होगी विकसित, जानिए क्या होगी खासियत

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार, केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की मौजदूगी में भूमि पूजन और शिलान्यास

साइंस सिटी और नक्षत्रशाला का भूमि पूजन.
साइंस सिटी और नक्षत्रशाला का भूमि पूजन. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read
आगरा: यूपी की तीसरी नक्षत्रशाला और साइंस सिटी का आगरा में गुरुवार दोपहर शिलान्यास हो गया. लगभग 39.42 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली साइंस सिटी और नक्षत्रशाला प्रदेश की सबसे अत्याधुनिक होगी. भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यूपी सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि सीएम योगी ने प्रदेश के हर मंडल में नक्षत्रशाला और साइंस सिटी बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. आगरा के बाद अब हर मंडल में सांइस सिटी और नक्षत्रशाला बनेगी. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2026 तक ये साइंस सिटी बन जाए. जिससे बच्चों को एक नया अनुभव मिलेगा.

हर मंडल में बनेगी साइंस सिटी और नक्षत्रशालाः मंत्री अनिल कुमार ने बताया कि पहले यूपी में जोड़ तोड़ की सरकार होती थी. जिसमें न काम होता था और न ही कोई निर्णय लिया जाता था. योगी सरकार में काम हो रहा है. साढ़े आठ साल से यूपी में कानून का राज है, यह जनता कह रही है. इस सरकार में हर वर्ग और जाति के हित में काम किया जा रहा है. सीएम योगी के सामने साइंस सिटी और नक्षत्रशाला प्रस्ताव रखा. सीएम योगी ने प्रस्ताव को हरी झंडी दी. सीएम योगी की स्वीकृति के बाद लखनऊ और गोरखपुर के बाद अब आगरा में कोठी मीना बाजार के पास लोहामंडी एसीपी कार्यालय के पीछे बेसिक शिक्षा विभाग की जमीन पर नक्षत्रशाला और साइंस सिटी बनाई जा रही है. अब हर मंडल में नक्षतशाला और साइंस सिटी बनेगी.

साइंस सिटी और नक्षत्रशाला शिलान्यास करते मंत्री.
साइंस सिटी और नक्षत्रशाला शिलान्यास करते मंत्री. (ETV Bharat)

11149 वर्ग मीटर विकसित होगी साइंस सिटीः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव पनधारी यादव ने बताया कि आगरा में 11149 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में साइंस सिटी विकसित की जाएगी. जिसके ग्राउंड फ्लोर पर अत्यधिक नक्षत्रशाला बनेगी. इसमें लगभग 4,943 वर्ग मीटर क्षेत्र में आकर्षक साइंस पार्क विकसित किया जाएगा. जिसमें एग्जिबिशन हॉल, साइंस वर्कशॉप, पैंट्री, कार्यशाला कक्ष और अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी. करीब 39.42 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.

भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि.
भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि. (ETV Bharat)
खेल-खेल में सीखेंगे विज्ञान की पहेलीः उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि आगरा पर्यटन नगरी है. जब उनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी थी, तब इसकी योजना तैयार की. कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की भूमि को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में स्थानांतरित कराया. पर्यटन सिटी होने के चलते आगरा में हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं. जब यहां पर साइंस सिटी और नक्षत्रशाला बनेगी तो यहां पर पर्यटक आएंगे.पर्यटक और विद्यार्थी प्रकृति के जटिल व्यवहार भी खेल-खेल में सीखेंगे. विज्ञान के सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांत मॉडल से समझेंगे. जिससे पर्यटन भी बढेगा.
साइंस सिटी और नक्षत्रशाला का प्रस्तावित मॉडल.
साइंस सिटी और नक्षत्रशाला का प्रस्तावित मॉडल. (ETV Bharat)

7 कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेंगेः केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि आगरा में करीब 40 करोड़ की लागत से साइंस सिटी और नक्षत्रशाला विकसित होगी. यहां पर सात तरह के कॉन्सेप्ट हैं. वैसे भी कहते हैं कि रटने की जगह किसी चीज को देखकर बच्चे अधिक प्रभावी तरीके से समझ और जान सकते हैं. यहां पर जो भी घूमने आएंगे. उन्हें विज्ञान की जानकारी मिलेगी. जिससे कोई ना कोई वैज्ञानिक बन गया तो ये कॉन्सेप्ट सही हो जायेगा.

