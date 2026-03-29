पहली दफा 4 की जगह 30 मार्च को जेएमएम मनाएगा स्थापना दिवस, मुख्यमंत्री होंगे शामिल
गिरिडीह में जेएमएम का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाएगा
Published : March 29, 2026 at 5:11 PM IST
गिरिडीहः जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह 30 मार्च को मनाया जाएगा. जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम को लेकर झंडा मैदान में बनाए गए पंडाल व कार्यक्रम की तैयार की गई रूपरेखा की जानकारी स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार ने ली. मंत्री ने स्थल का निरीक्षण भी किया. उनके साथ जिलाध्यक्ष संजय सिंह भी मौजूद थे.
30 मार्च को कार्यक्रम का आयोजन
कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्त्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई. इस दौरान जिलाध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि स्थापना दिवस कार्यक्रम हर वर्ष 04 मार्च को ही मनाया जाता रहा है. क्योंकि इस वर्ष 04 मार्च को होली थी ऐसे में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और अब 30 मार्च को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
गुरुजी की कर्मभूमि रही है गिरिडीह
संजय सिंह ने बताया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड राज्य का आंदोलन चला था. 24 साथियों की शहादत, हजारों आंदोलनकारी के प्रयास से राज्य का गठन हुआ. अलग राज्य के किए दिशोम गुरु के नेतृत्व में पांच दशक तक आंदोलन चला था. उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिला दिशोम गुरु की कर्मभूमि रही है. पहली दफा बगैर गुरुजी के स्थापना दिवस समारोह आयोजित हो रहा है.
नहीं होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम
संजय सिंह ने बताया कि चूंकि गुरुजी के निधन को एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं का आगमन होगा. कार्यक्रम भव्य होगा और हजारों कार्यकर्ताओं का जुटान भी होगा. बताया कि जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीति सिद्धांत को मानते हैं वे संगठन से जुड़ेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा.
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