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पहली दफा 4 की जगह 30 मार्च को जेएमएम मनाएगा स्थापना दिवस, मुख्यमंत्री होंगे शामिल

सुदिव्य कुमार, संजय सिंह और अन्य लोग ( Etv Bharat )

गिरिडीहः जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह 30 मार्च को मनाया जाएगा. जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम को लेकर झंडा मैदान में बनाए गए पंडाल व कार्यक्रम की तैयार की गई रूपरेखा की जानकारी स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार ने ली. मंत्री ने स्थल का निरीक्षण भी किया. उनके साथ जिलाध्यक्ष संजय सिंह भी मौजूद थे.

30 मार्च को कार्यक्रम का आयोजन

कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्त्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई. इस दौरान जिलाध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि स्थापना दिवस कार्यक्रम हर वर्ष 04 मार्च को ही मनाया जाता रहा है. क्योंकि इस वर्ष 04 मार्च को होली थी ऐसे में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और अब 30 मार्च को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

जानकारी देते जेएमएम जिलाध्यक्ष (Etv Bharat)

गुरुजी की कर्मभूमि रही है गिरिडीह

संजय सिंह ने बताया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड राज्य का आंदोलन चला था. 24 साथियों की शहादत, हजारों आंदोलनकारी के प्रयास से राज्य का गठन हुआ. अलग राज्य के किए दिशोम गुरु के नेतृत्व में पांच दशक तक आंदोलन चला था. उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिला दिशोम गुरु की कर्मभूमि रही है. पहली दफा बगैर गुरुजी के स्थापना दिवस समारोह आयोजित हो रहा है.