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सप्त शक्ति कमांड का 22वां स्थापना दिवस, देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को किया नमन

जयपुर मिलिट्री स्टेशन में मनाया गया सप्त शक्ति कमांड का स्थापना दिवस ( Source : PIB )

जयपुर: सप्त शक्ति कमांड ने बुधवार को जयपुर मिलिट्री स्टेशन में अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया. इस मौके पर सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कमान के सभी रैंकों, पूर्व सैनिकों, रक्षा कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कमान की इस गौरवशाली यात्रा में योगदान देने वाले सभी भूतपूर्व और वर्तमान सैनिकों के निस्वार्थ समर्पण, साहस और बलिदान की सराहना की. उन्होंने भारतीय सेना की सबसे युवा कमान को इतने कम समय में विशिष्ट पहचान, गौरवपूर्ण विरासत स्थापित करने तथा सफलता के शिखर पर पहुंचाने में उनके अहम योगदान को सराहा. 15 अप्रैल 2005 को स्थापित सप्त शक्ति कमांड भारतीय सेना की सातवीं और सबसे युवा कमान है. पश्चिमी सीमाओं पर सुदृढ़, संगठित सैन्य स्थिति : पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा) की ओर से जारी बयान के अनुसार, पिछले 22 साल के दौरान सप्त शक्ति कमान ने व्यावसायिक उत्कृष्टता का उच्चतम मानदंड स्थापित करते हुए अपने आदर्श वाक्य 'सर्वदा विजयी भव' के अनुरूप पश्चिमी सीमाओं पर एक सुदृढ़, सुसंगठित एवं प्रभावशाली सैन्य स्थिति का निर्माण किया है. इस कमान ने न केवल राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा में अनुकरणीय सफलता प्राप्त की है, बल्कि सतत प्रशिक्षण, नई रणनीतियों, तकनीकों एवं प्रक्रियाओं के प्रभावी समावेशन के माध्यम से उच्चतम स्तर की परिचालन तत्परता एवं व्यावसायिक दक्षता को भी निरंतर सुदृढ़ किया है. पढ़ें : Exercise Jal Vijay : तेज गति और सटीक रणनीति, भारतीय सेना की खड़गा कोर ने दिखाई ताकत