झारखंड में लोजपा (रामविलास) ने संगठन मजबूती पर दिया जोर, स्थापना दिवस पर पार्टी नेताओं ने लिया संकल्प

रांची में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का स्थापना दिवस समारोह ( Etv Bharat )

रांचीः बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की नजर झारखंड में पार्टी को मजबूत करने पर है. झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव में खाता खोलने में सफल रही लोजपा ने अब आनेवाले समय में संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है.

इसी संकल्प के साथ आज शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया. प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र प्रधान के नेतृत्व में स्थापना दिवस समारोह आयोजित की गयी. इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं स्व. राम विलास पासवान और भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई. इस अवसर पर पार्टी की मूल विचारधारा, संगठन विस्तार, जनसंपर्क की दिशा और आगामी योजनाओं पर खुलकर चर्चा की गई.

बिहार में पार्टी को मिली सफलता से लबरेज है लोजपा

पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार चुनाव परिणाम का उत्साह साफ झलक रहा था. इसके लिए बीरेन्द्र प्रधान ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में मिले शानदार एवं ऐतिहासिक प्रदर्शन पर सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं.