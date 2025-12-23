जयपुर में बोरे में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका पर पुलिस ने शुरू की जांच
शास्त्रीनगर की सुभाष कॉलोनी में एक मकान में मिला शव दो-तीन दिन पुराना होने की आशंका.
Published : December 23, 2025 at 12:31 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के शास्त्रीनगर इलाके में मंगलवार सुबह बोरे में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना सुभाष कॉलोनी की है, जहां एक मकान में बोरे में शव मिला है. शव से दुर्गंध आ रही थी. इसके चलते शव दो-तीन दिन पुराना होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलने पर शास्त्रीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इससे पहले एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि हत्या करने के बाद शव बोरे में डालकर पटका गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है.
स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस: जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा के अनुसार, आज सुबह सुभाष कॉलोनी में स्थानीय लोगों ने बोरे में शव पड़ा होने की जानकारी दी. इसके बाद शास्त्रीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. वहां परशुराम पार्क के पास एक मकान में सीढ़ियों के पास प्लास्टिक के बोरे में शव मिला. इस मकान में ज्यादातर किराएदार रहते हैं. मकान में रहने वाले और आसपास के लोगों से पूछताछ कर पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है.
पढ़ें:संदिग्ध अवस्था में मिला छात्र का शव, ग्रामीणों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, स्कूल पर लगाए गंभीर आरोप
महिला की शिनाख्त में जुटी पुलिस: उनका कहना है कि पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा. उन्होंने कहा की मामले के खुलासे को लेकर टीम बनाई है, जो हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. फिलहाल महिला की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. जहां शव मिला, उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर पूरे मामले के खुलासे के प्रयास किए जा रहे हैं. आसपास के इलाकों में लापता लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
पढ़ें: चूरू में नेशनल हाइवे से 100 मीटर दूर मिला शव, तौलिए से बंधा था चेहरा और गले पर रस्सी
शरीर पर मिले चोट के निशान: डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि एफएसएल टीम की जांच में सामने आया है कि शव अधेड़ उम्र की महिला का है. उसकी उम्र 50-60 साल के बीच होने की संभावना है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि शरीर पर चोट के निशान भी हैं. शव से दुर्गंध आ रही है. ऐसे में शव पुराना होने की आशंका है. अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि अज्ञात लोग शव को रात के अंधेरे में फेंककर चले गए. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच आगे बढ़ने से इस मामले में आगे जानकारी सामने आएगी.