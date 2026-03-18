ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में बालू भरे ट्रक से मिली लाश; हत्या की आशंका, उत्तराखंड रवाना हुई पुलिस टीमें

शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि ट्रक में एक युवक की लाश मिली है. ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
बालू से भरे ट्रक में मिली लाश. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में उत्तराखंड से आए बालू से भरे एक ट्रक में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. यह सनसनीखेज मामला थाना कलान कस्बे का है, जहां एक बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी ने उत्तराखंड के किच्छा से बालू मंगवाई थी. जब मजदूर ट्रक से बालू अनलोड कर रहे थे, तभी उन्हें रेत के बीच दबा हुआ एक शव दिखाई दिया. पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने बालू में फंसे शव को बाहर निकाला.

हत्या कर शव छिपाने की आशंका: पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने घटनास्थल का मुआयना किया और बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है. युवक की कहीं और हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को ट्रक में बालू के बीच दबा दिया गया था.

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके.

उत्तराखंड भेजी गई पुलिस टीमें: युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन काफी गंभीर है. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि यह ट्रक उत्तराखंड के नैनीताल जिले से चलकर कल शाहजहांपुर के कलान पहुंचा था. शव की पहचान सुनिश्चित करने और मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस की दो विशेष टीमें उत्तराखंड रवाना कर दी गई हैं. किच्छा और आसपास के क्षेत्रों के थानों से भी गुमशुदा व्यक्तियों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं ताकि मृतक का पता लगाया जा सके.

जल्द बड़े खुलासे की उम्मीद: पुलिस हिरासत में लिए गए ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता चल सके कि बालू कहां से लोड की गई थी और रास्ते में ट्रक कहां-कहां रुका था. स्थानीय पुलिस को उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उत्तराखंड गई टीमों की जांच के बाद इस मर्डर का खुलासा हो सकता है. इस घटना के बाद कलान कस्बे के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता व्याप्त है. फिलहाल पुलिस मामले के हर तकनीकी और भौतिक पहलुओं की गहनता से तफ्तीश कर रही है.

यह भी पढ़ें- योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे; सीएम ने बताया अभूतपूर्व, 28 मार्च को जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का PM को न्यौता

TAGGED:

SP GRAMEEN DIKSHA BHANVERE
UP MURDER CASE TRUCK NEWS
DEAD BODY FOUND IN SAND TRUCK INDIA
UTTARAKHAND TRUCK MURDER MYSTERY UP
SHAHJAHANPUR DEAD BODY TRUCK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.