भिलाई के खुर्सीपार इलाके में बदबूदार पानी की शिकायत पर लिए गए सैंपल, केमिकल होने की भी आशंका
खुर्सीपार के राजीव नगर में भूजल प्रदूषण की जांच तेज, संयुक्त टीम ने लिए पानी के सैंपल और संदिग्ध फैक्ट्री का किया निरीक्षण
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 20, 2026 at 8:38 PM IST
भिलाई: खुर्सीपार क्षेत्र स्थित राजीव नगर में पानी से दुर्गंध आने और उसमें केमिकल मिश्रित होने की आशंका को लेकर जांच तेज हो गई है. नगर निगम, पर्यावरण विभाग और केंद्रीय भू-जल बोर्ड की संयुक्त टीम ने इलाके का दौरा कर विभिन्न स्रोतों से पानी के सैंपल एकत्र किए.
लोगों ने बताई समस्या
स्थानीय लोगों ने टीम को बताया कि गर्मी के दिनों में यहां भू-जल स्तर काफी नीचे चला जाता है और बोरिंग व नलों से आने वाले पानी में बदबू बनी रहती है. लोगों ने पानी में किसी प्रकार के रासायनिक तत्व होने की आशंका भी जताई.
इन इलाकों से लिए गए सैंपल
शिकायतों के आधार पर टीम ने राजीव नगर के साथ-साथ लक्ष्मी नगर, गौतम नगर, दुर्गा मंदिर वार्ड और बापू नगर के बोरपंप, हैंडपंप और नलों से पानी के नमूने लिए. खुर्सीपार के वार्ड क्रमांक 43, 44, 45 और 46 से भी पांच अलग-अलग सैंपल एकत्र किए गए.
संदिग्ध फैक्ट्री का भी जायजा
इसके अलावा बापू नगर शासकीय स्कूल और शारदा नेशनल स्कूल में लगे जल स्रोतों की भी जांच की गई. टीम ने एक संदिग्ध फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया, ताकि संभावित प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाया जा सके. भिलाई नगर निगम आयुक्त सुरुचि सिंह ने बताया कि पानी की केमिकल टेस्टिंग की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रदूषण का स्रोत क्या है.
आसपास की कंपनियों में ईटीपी लगे हैं या नहीं और वे सक्रिय हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है.- सुरुचि सिंह,आयुक्त भिलाई नगर
इधर भू-जल संकट और जलभराव की समस्या के समाधान के लिए निगम ने जल रक्षा भिलाई योजना शुरू की है. इस योजना में भिलाई नगर निगम, आईआईटी भिलाई और केंद्रीय भू-जल बोर्ड मिलकर जीआईएस तकनीक के माध्यम से वर्षा जल के प्रवाह, जल संरक्षण और भू-जल पुनर्भरण की वैज्ञानिक योजना तैयार करेंगे. अधिकारियों का कहना है कि यह लंबी प्रक्रिया है, लेकिन शहर के जल स्रोतों को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में लगातार काम जारी है.