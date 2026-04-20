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बदरपुर के एनटीपीसी की जमीन पर फैली गंदगी से बीमारी का खतरा, लोगों में आक्रोश

दिल्ली के बदरपुर में एनटीपीसी की 400 एकड़ जमीन पावर प्लांट लगाने के लिए स्थानीय लोगों से कम पैसे में एक्वायर की गई थी.

बदरपुर एनटीपीसी की जमीन पर मलबा
बदरपुर एनटीपीसी की जमीन पर मलबा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 20, 2026 at 5:13 PM IST

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नई दिल्ली: बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के एनटीपीसी की खाली पड़े ग्राउंड पर ओखला लैंडफिल साइट से मलबा लाकर डाल जा रहा है. इसके विरोध में बदरपुर विधानसभा के स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर ओखला लैंडफिल साइट से इसी तरह मालबा लाकर के एनटीपीसी की खाली पड़ी जमीन पर डाला जाएगा तो इसके अंदर रहने वाले पशु-पक्षी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और आसपास के कॉलोनी में वाटर लेवल जहरीला हो जाएगा, जिसका दुष्प्रभाव हम लोगों पर पड़ेगा. तुरंत इस पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए इसे रोक लगा देना चाहिए.

स्थानीय लोगों ने कहा कि अभी तक हम लोगों को यहां पर मलबा डालने का कोई परमिशन लेटर भी नहीं दिखाया गया है. हम लोगों ने इसको लेकर संबंधित विभागों में लेटर भी लिखा है. पुलिस को कंप्लेंट भी किया है लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जिसके बाद हम लोगों ने संबंधित विभागों में लेटर को मेल भी किया है.

बदरपुर एनटीपीसी की जमीन पर मलबा (ETV Bharat)

बदरपुर एनटीपीसी की जमीन पर मलबा: NTPC की खाली पड़ी जमीन पर जहां पहले पावर प्लांट संचालित होता था लेकिन यह पावर प्लांट कोयले से संचालित होता था, जब दिल्ली एनसीआर में इसका असर पॉल्यूशन के रूप में देखने को मिला तब सरकार के द्वारा इसे बंद करवा दिया गया, तब बदरपुर के लोगों ने कहा था कि हम लोगों से पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन कम पैसे में एक्वायर की गई थी लेकिन अब यह बंद हो चुका है तो उसकी जमीन पर बदरपुर की जनता के लिए स्कूल कॉलेज या बड़ा अस्पताल बनाया जाए या फिर खेल का स्टेडियम बनाया जाए, जिससे आम जनता को इस जमीन का लाभ मिल सके.

मलबा डाले जाने पर लोगों में आक्रोश: लोगों ने कहा कि अब तकरीबन 400 एकड़ जमीन पर ओखला लैंडफिल साइट से लगातार मलबा डाला जा रहा है, जिससे हरा भरा जंगल बर्बाद हो रहा है. कई पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और जो मलबा डाला जा रहा है, उससे दुर्गंध फैल रही है और कुछ ही दिनों में इसमें रहने वाले पशु पक्षी समाप्त हो जाएंगे और आसपास की कॉलोनी में भी वाटर लेवल जहरीला हो जाएगा. इसलिए प्रशासन और सरकार से बदरपुर के लोगों ने गुजारिश की है कि इसे जल्द से जल्द बंद किया जाए अन्यथा बड़ा विरोध प्रदर्शन बदरपुर में देखने को मिलेगा और सड़क जाम करने की स्थिति बन जाएगी.

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