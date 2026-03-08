ETV Bharat / state

गरीब बच्चों के लिए छोड़ी विदेश में लाखों की जॉब, यूपी में RTE के लिए लड़ी लड़ाई, जानिए समीना बानो की कहानी

आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पढ़ें एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए खुद नौकरी छोड़ दी.

गरीब बच्चों को दिलाया प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का हक.
गरीब बच्चों को दिलाया प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का हक. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 5:21 PM IST

|

Updated : March 8, 2026 at 5:57 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: खुर्शीद अहमद

लखनऊ : लाखों का पैकेज और विदेश की नौकरी शायद ही कोई छोड़ना चाहेगा. लेकिन लखनऊ की समीना बानो ने ऐसा ही किया. समीना विदेश की जॉब छोड़कर वतन लौट आईं और गरीब बच्‍चों को पढ़ा-लिखाकर उनका भविष्‍य संवारने में लग गईं. आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जानेंगे लखनऊ की समीना बानो की कहानी.

समीना ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार (RTE) को जमीन पर लागू कराने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना. सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, भारी विरोध, दबाव झेला और जीत हासिल की. जिससे लाखों बच्चों के लिए निजी स्कूलों के दरवाजे खुल गए. समीना कहती हैं, मेरे लिए यह सिर्फ करियर नहीं, जीवन का अनुभव था.

समीना अपने परिवार की पहली लड़की हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन और फिर IIM बेंगलुरु से पोस्ट-ग्रेजुएशन किया. आगे बढ़ते हुए उनके मन में एक सवाल बार-बार उठता था, अगर मेरी जिंदगी सिर्फ एक मौके से बदल सकती है, तो ऐसे लाखों बच्चे क्यों हैं जिन्हें वह मौका ही नहीं मिलता? इसी सवाल ने उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया छोड़कर सामाजिक क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

पढ़िए समीना बानो ने ईटीवी भारत से और बातचीत में क्या कुछ कहा...

सवाल: IIM बेंगलुरु से पढ़ाई और कॉर्पोरेट करियर के बीच आपने RTE के लिए संघर्ष क्यों चुना?
जवाब: यह फैसला सिर्फ करियर से जुड़ा नहीं था, बल्कि जीवन के अनुभवों से निकला था. मैं ऐसे माहौल से आती हूं जहां लड़कियों की पढ़ाई सामान्य बात नहीं थी. मेरे परिवार में मुझसे पहले किसी ने ग्रेजुएशन तक नहीं किया था. कई कजिन्स की पढ़ाई दसवीं के बाद रुक गई और कम उम्र में शादी हो जाती थी. मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब मेरे पिता भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए और मुझे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला. वहीं मुझे पहली बार समझ आया कि शिक्षा जिंदगी बदल सकती है. अगर मुझे वह मौका नहीं मिला होता, तो शायद मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती.

समीना अपने संगठन के जरिए बच्चों को पढ़ाती भी हैं.
समीना अपने संगठन के जरिए बच्चों को पढ़ाती भी हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल: 2014 में सिर्फ 54 दाखिले से शुरू हुआ यह सफर लाखों बच्चों तक कैसे पहुंचा?
जवाब: शुरुआत बेहद कठिन थी. जब मैं अमेरिका से वापस आई तो यह तय करना था कि काम कहां करूं. किसी ने कहा कि अगर सच में बदलाव करना है तो उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ. रिसर्च करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश में हर साल RTE के तहत लाखों सीटें उपलब्ध थीं, लेकिन दाखिले सिर्फ 54 के आसपास हो रहे थे. यह सिर्फ प्रशासनिक कमी नहीं थी, यह एक बड़ा अन्याय था.

मुझे जल्द समझ आ गया कि यह सिर्फ एक नीति नहीं है, यह शक्ति संरचना को छूने वाली बात है. धीरे-धीरे बदलाव शुरू हुआ. 54 से बढ़कर लगभग 4,000 दाखिले फिर 17,000 से अधिक इसके बाद पोर्टल, हेल्पलाइन और जिला स्तर पर अभियान शुरु किया. आज उत्तर प्रदेश में RTE के तहत लाखों बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिल चुका है. पहले हमें दरवाज़ा खोलना पड़ा, फिर रास्ता बनाना पड़ा और फिर उस रास्ते पर लाखों बच्चों को चलाना पड़ा.

समीना बच्चों को करियर बनाने के लिए हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं.
समीना बच्चों को करियर बनाने के लिए हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल: निजी स्कूलों में 25% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा?
जवाब: उस समय मन में डर भी था और दृढ़ विश्वास भी. सामने बहुत ताकतवर लोग थे. निजी स्कूलों की बड़ी लॉबी थी. मुझे धमकाया गया, मेरे खिलाफ मुकदमे किए गए और मुझे अलग-थलग करने की कोशिश भी हुई. लेकिन कई लोगों का समर्थन भी मिला. कुछ अधिकारियों, मीडिया, वकीलों और विशेषज्ञों ने साथ दिया. धीरे-धीरे यह एक बड़ी टीम बन गई. सुप्रीम कोर्ट में जीत सिर्फ कानूनी जीत नहीं थी. यह मान्यता थी कि नीति परिवर्तन केवल चर्चा से नहीं होता.

सवाल: स्कूल में बच्चों को सामाजिक और मानसिक चुनौतियां आती हैं?
जवाब: RTE में बच्चे 3 से 6 साल की उम्र में प्रवेश लेते हैं. इस उम्र में उन्हें अमीरी-गरीबी का फर्क नहीं पता होता. भेदभाव बच्चों की प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं है, यह हम बड़े लोग उन्हें सिखाते हैं. मेरा संगठन RightWalk स्कूलों और शिक्षकों के साथ मिलकर समावेशन को मजबूत करता है. उदाहरण के तौर पर एक स्कूल ने Buddy Programme शुरू किया. एक गैर-RTE अभिभावक और एक RTE परिवार का साथी दोनों का तालमेल हुआ और वे फोन पर होमवर्क समझाते थे. धीरे-धीरे यह बातचीत दोस्ती में बदल गई. धीरे-धीरे पैरेंट्स के बीच भी बनने लगी.

गरीब बच्चों के लिए समीना ने उठाई आवाज.
गरीब बच्चों के लिए समीना ने उठाई आवाज. (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल: प्रशासन और नीति के क्षेत्र में एक महिला के रूप में क्या अलग चुनौतियां रहीं?
जवाब: यह क्षेत्र अभी भी काफी हद तक पुरुष-प्रधान है. कई बार आपको पहले खुद को साबित करना पड़ता है, तभी लोग आपको गंभीरता से लेते हैं. अगर आपके पास तथ्य और समझ है, तो धीरे-धीरे लोग सुनना शुरू कर देते हैं. कभी-कभी महिलाओं के बारे में अफवाहें और धारणाएं जल्दी बन जाती हैं. लेकिन मैंने हमेशा अपने काम और विचारों के आधार पर खड़े रहने की कोशिश की.

सवाल: आज की युवा लड़कियां जो सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाना चाहती हैं, आपका क्या संदेश देंगी?
जवाब: सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि बदलाव लाने के लिए किसी विशेष पद या बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत नहीं होती. बदलाव की शुरुआत अक्सर एक संवेदनशील मन और न्याय की भावना से होती है. मेरे अनुभव में सामाजिक बदलाव का काम आसान नहीं होता. इसमें धैर्य भी चाहिए, संघर्ष भी होता है और कई बार आपको अकेले भी खड़ा होना पड़ता है. इसलिए सबसे पहली बात है कि अपने भीतर के उद्देश्य को स्पष्ट रखें. आप यह काम क्यों करना चाहती हैं? अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट है, तो कठिन समय में भी आप डगमगाएंगी नहीं.

गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए लाखों की नौकरी छोड़ी.
गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए लाखों की नौकरी छोड़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल: राइटवॉक फाउंडेशन का अगला बड़ा लक्ष्य क्या है?
जवाब: राइटवॉक का काम समय के साथ एक व्यापक दिशा में विकसित हुआ है. शुरुआत हमने शिक्षा से की थी. इस विश्वास के साथ कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए. लेकिन जमीन पर काम करते हुए हमें यह समझ आया कि किसी बच्चे का भविष्य सिर्फ शिक्षा से तय नहीं होता. अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है, अगर उसके परिवार को आजीविका के अवसर नहीं मिलते, तो शिक्षा का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता. इसलिए आज हम अपने काम को तीन जुड़े हुए क्षेत्रों में देखते हैं शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य.

शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काम रहा है कि हर बच्चे को अवसर मिले और वह स्कूल तक पहुंच सके. लेकिन आगे का सवाल यह है कि शिक्षा के बाद युवाओं के लिए रास्ता क्या है. इसलिए हमने apprenticeship और आजीविका के क्षेत्र में भी काम शुरू किया, ताकि युवा सीखते हुए कमाई कर सकें और उन्हें स्थायी रोजगार के अवसर मिल सकें.

अब तक हमारे काम के माध्यम से लगभग 2 बिलियन डॉलर के सार्वजनिक संसाधन समाज के लिए प्रभावी तरीके से उपयोग में लाए जा चुके हैं. हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में इसे बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवसर पैदा किए जा सकें. अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करूं, तो मेरा मानना है कि हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो समान अवसर दे, बच्चों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करे और शिक्षा को स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़कर देखे.

अगर हम इन तीनों-शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका को एक ही विकास मॉडल में जोड़ दें, तो हम न सिर्फ व्यक्तियों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, बल्कि पूरे समाज में स्थायी और न्यायपूर्ण प्रगति का रास्ता खोल सकते हैं.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 लाख पेंडिंग केस, जज महज 110, 'भूखा और थका हूं' कहने वाले जज की क्या है मजबूरी

Last Updated : March 8, 2026 at 5:57 PM IST

TAGGED:

FOUGHT FOR RTE IN UP
SUCCESS STORY OF SAMEENA BANO
SAMEENA BANO RTE
समीना बानो की कहानी
SUCCESS STORY OF SAMEENA BANO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.