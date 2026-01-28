ETV Bharat / state

यूनियन प्री बजट चर्चा: फोर्टी की अफ्रीकी देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की मांग

जयपुर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. इस आम बजट से जनता के साथ उद्योगपतियों और व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं. इसी संदर्भ में फेडरेशन ऑफ राजस्‍थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने बजट पूर्व परिचर्चा किया.फोर्टी ने उम्‍मीद जताई कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण देश को कई सौगातें दे सकती हैं. फेडरेशन ऑफ राजस्‍थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि यूनियन बजट पूर्व परिचर्चा में इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है. केंद्र से हमारी कुछ मांगें हैं, जिसमें अफ्रीकी देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए केंद्रीय विशेष प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार शुरू करें. अफ्रीकी देशों में पिछले कुछ समय से व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलान मासिक के बजाय तिमाही आधार पर की जाए ताकि व्यवसाय सुगम हो. सेवा प्रदाताओं की छूट सीमा 40 लाख की जाए. धारा 17(5) के अंतर्गत ब्लॉक्ड क्रेडिट का उन्मूलन व्यवसाय के दौरान/विस्तार में होने वाले सभी खर्चों पर पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले.

जीएसटी विवाद समाधान किया जाए: फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि बीते कुछ सालों से हम मांग कर रहे हैं कि जीएसटी विवाद समाधान के लिए एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की जानी चाहिए. साथ ही जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का विस्तार सीमा 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 3–5 करोड़ किया जाए. इससे एमएसएमई अनुपालन बोझ कम होगा. हरित प्रोत्साहन के लिए रीसाइक्लिंग व कार्बन-कैप्चर पर कम से कम जीएसटी लागू हो. रिन्‍यूएबल एनर्जी और ईवी चार्जिंग स्टेशन पर एकसमान 5% जीएसटी लागू हो. सेवा प्रदाताओं के लिए केंद्रीकृत पंजीकरण व्यवस्था लागू होनी चाहिए. बैंक, टेलीकॉम, इनकम टैक्स, पैन-इंडिया सेवाओं के लिए सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन व्यवस्था होनी चाहिए.

