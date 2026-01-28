यूनियन प्री बजट चर्चा: फोर्टी की अफ्रीकी देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की मांग
फोर्टी ने जीएसटी विवाद समाधान के लिए एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की मांग भी की.
Published : January 28, 2026 at 1:35 PM IST
जयपुर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. इस आम बजट से जनता के साथ उद्योगपतियों और व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं. इसी संदर्भ में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने बजट पूर्व परिचर्चा किया.फोर्टी ने उम्मीद जताई कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण देश को कई सौगातें दे सकती हैं. फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि यूनियन बजट पूर्व परिचर्चा में इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है. केंद्र से हमारी कुछ मांगें हैं, जिसमें अफ्रीकी देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए केंद्रीय विशेष प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार शुरू करें. अफ्रीकी देशों में पिछले कुछ समय से व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलान मासिक के बजाय तिमाही आधार पर की जाए ताकि व्यवसाय सुगम हो. सेवा प्रदाताओं की छूट सीमा 40 लाख की जाए. धारा 17(5) के अंतर्गत ब्लॉक्ड क्रेडिट का उन्मूलन व्यवसाय के दौरान/विस्तार में होने वाले सभी खर्चों पर पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले.
जीएसटी विवाद समाधान किया जाए: फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि बीते कुछ सालों से हम मांग कर रहे हैं कि जीएसटी विवाद समाधान के लिए एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की जानी चाहिए. साथ ही जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का विस्तार सीमा 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 3–5 करोड़ किया जाए. इससे एमएसएमई अनुपालन बोझ कम होगा. हरित प्रोत्साहन के लिए रीसाइक्लिंग व कार्बन-कैप्चर पर कम से कम जीएसटी लागू हो. रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी चार्जिंग स्टेशन पर एकसमान 5% जीएसटी लागू हो. सेवा प्रदाताओं के लिए केंद्रीकृत पंजीकरण व्यवस्था लागू होनी चाहिए. बैंक, टेलीकॉम, इनकम टैक्स, पैन-इंडिया सेवाओं के लिए सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन व्यवस्था होनी चाहिए.
ये सुझाव भी मिले
- कस्टम के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए एकमुश्त सेटलमेंट योजना की घोषणा होनी चाहिए
- अमेरिकी टैरिफ वृद्धि से प्रभावित उद्योगों के लिए अस्थायी सब्सिडी
- नए वैश्विक बाजारों की पहचान के लिए त्वरित कदम
- अफ्रीकी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन योजना
- दीर्घकालीन अवसरों के दोहन के लिए 20–30 वर्षों की विकास संभावनाओं के आधार पर कार्य योजना
- नीतिगत प्रोत्साहन: अफ्रीका-केंद्रित निर्यात प्रोत्साहन पैकेज, टैक्स क्रेडिट
- आर्थिक समन्वय: मेक इन इंडिया में स्केल व फॉरेक्स प्रवाह बढ़ाया जाए
- एमएसएमई एकीकरण: अफ्रीकी देशों में नियमित प्रदर्शनी, सब्सिडी, जीटूजी सहयोग, यात्रा/फ्रेट के लिए प्रतिपूर्ति योजना लागू की जाए
ये प्रतिनिधि रहे शामिल: परिचर्चा में फोर्टी के मुख्य संरक्षक सुरजाराम मील, संरक्षक आईसी अग्रवाल, अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष पीडी गोयल, पूर्व आईएएस पुरुषोत्तम अग्रवाल, मुख्य सचिव नरेश सिंघल, गिरधारी खंडेलवाल, वुमन विंग अध्यक्ष नीलम मित्तल, यूथ विंग अध्यक्ष सुनील अग्रवाल के साथ राजस्थान की ट्रेड और इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मौजूद रहे.