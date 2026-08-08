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फरीदाबाद में अंडरपास बना मौत का कुआं, पानी में डूबी फॉर्च्यूनर, शीशा तोड़कर पुलिस ने बचाई चालक की जान

फरीदाबाद के जलमग्न अंडरपास में फॉर्च्यूनर फंसने से चालक उसी में फंस गया. हालांकि ऐन मौके पर स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे बचा लिया.

Fortuner Submerged in Faridabad Underpass
फरीदाबाद में अंडरपास बना मौत का कुआं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 10:27 AM IST

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फरीदाबाद: ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास शुक्रवार शाम हुई तेज बारिश के बाद पूरी तरह जलमग्न हो गया. कई फीट पानी भरने से यहां एक स्कूल बस के साथ फॉर्च्यूनर कार भी फंस गई. कार में करीब 60 वर्षीय चालक सवार था, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया.

25 फीट पानी में डूबा अंडरपास: शाम करीब सात बजे अंडरपास में 25 फीट से ज्यादा पानी जमा हो चुका था. हालात इतने खराब थे कि अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गया. इसी दौरान करीब 60 वर्षीय व्यक्ति फॉर्च्यूनर कार लेकर अंडरपास की तरफ पहुंच गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे आगे जाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका.

Fortuner Submerged in Faridabad Underpass
फरीदाबाद के जलमग्न अंडरपास में फॉर्च्यूनर फंसने से चालक उसी में फंस गया (ETV Bharat)

गहरे पानी में बंद हुई फॉर्च्यूनर: अंडरपास में कुछ दूरी तक पहुंचते ही फॉर्च्यूनर गहरे पानी में फंस गई. पानी वाहन के अंदर तक पहुंच गया और बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रभावित होने के कारण कार के दरवाजे और खिड़कियां नहीं खुल पाईं. चालक अंदर ही फंस गया और उसकी जान खतरे में पड़ गई.

युवक ने तोड़ा कार का शीशा: कार में चालक के फंसे होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने बचाव अभियान शुरू किया. इसी दौरान एक युवक ने हिम्मत दिखाते हुए कार के शीशे पर पैर मारकर उसे तोड़ दिया. शीशा टूटने के बाद चालक को कार से बाहर निकाला जा सका.

फरीदाबाद में पानी में डूबी फॉर्च्यूनर (ETV Bharat)

बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया: रेस्क्यू के बाद चालक को बेहोशी की हालत में तुरंत नीलम चौक स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वेंटिलेटर पर भर्ती किया है. फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस और दमकल टीम ने संभाला मोर्चा: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पानी में डूबी फॉर्च्यूनर को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. ट्रैफिक पुलिसकर्मी सोनू ने बताया कि, "अंडरपास में काफी पानी जमा था. लोगों की मदद से चालक को समय रहते कार से बाहर निकाल लिया गया."

बैरिकेडिंग नहीं होने पर उठे सवाल: पुलिस अधिकारियों के अनुसार चालक महिला थाना सेक्टर-21 की दिशा से आते हुए अंडरपास में पहुंचा था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पानी भरने के बावजूद उस ओर पर्याप्त बैरिकेडिंग नहीं की गई थी. इससे चालक को खतरे का अंदाजा नहीं लग पाया. वहीं, घटना के बाद अंडरपास में जलभराव और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. FMDA के XEN ओमदत्त ने कहा कि, "जलभराव की स्थिति को देखते हुए मौके पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और पानी की निकासी के लिए टीम काम कर रही है."

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