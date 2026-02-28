ETV Bharat / state

लखनऊ में फॉर्च्यूनर ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, दो साल के मासूम की मौत, माता-पिता और दो बेटियां घायल

लखनऊ : निगोहां थाना क्षेत्र में नगराम मोड़ पर शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने बाइक सवार दंपती और उनके तीन मासूम बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में दो वर्षीय मासूम शमशेर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल माता-पिता और उनकी दो बेटियों की हालत नाजुक बनी हुई है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरा परिवार सड़क पर काफी दूर जा गिरा. पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है, जबकि आरोपी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.

​निगोहां के उतरावां गांव निवासी मजदूर सर्वेश अपनी पत्नी रामदुलारी और तीन बच्चों जान्हवी (7), मानवी (6) और शमशेर (2) के साथ बाइक से घर लौट रहे थे. रायबरेली के सब्जी गांव स्थित अपनी ससुराल से आ रहे थे. जैसे ही नगराम मोड़ के पास पहुचे, लखनऊ की ओर से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने उन्हें टक्कर मार दी.

​टक्कर लगते ही बाइक सवार पांचों लोग सड़क पर दूर जा गिरे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को तत्काल सीएचसी मोहनलालगंज पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया. ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों ने शमशेर को मृत घोषित कर दिया. सर्वेश, उनकी पत्नी और दोनों बेटियों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है.