फॉर्च्यूनर एक्सीडेंट मामला : आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार, चश्मदीद के बयान के बाद केस दर्ज

अमलेश्वर थाना पुलिस ने फॉर्च्यूनर एक्सीडेंट मामले में वाहन चालक को गिरफ्तार किया है.

Accused driver arrested
आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 5:55 PM IST

दुर्ग : अमलेश्वर थाना क्षेत्र में फॉर्च्यूनर की ठोकर से बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. आरोपी चालक रिसाली निवासी भुनेश्वर साहू है, जिसने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए साइकिल सवार बच्चों को ठोकर मारी थी.इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई,जबकि दूसरा बच्चा अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है.

कहां हुई थी दुर्घटना

ये सड़क दुघर्टना हर्षित नियो सिटी अमलेश्वर के पास हुई थी. पूरा घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी.जिसमें दो बच्चे जिसमें टाकेश्वर साहू पिता रोहित साहू और प्रहलाद यदु पिता ईश्वर यदु दोनों एक ही साइकिल से अमलेश्वर तरफ से आ रहे थे. साइकिल को टाकेश्वर चला रहा था. तभी मोतीपुर की ओर से आ रही फॉर्च्यूनर सीजी 08 एडब्ल्यू 9300 के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए दोनों बच्चों को साइकिल सहित टक्कर मार दी. टक्कर लगने से दोनों बच्चे
गिर पड़े दोनों बच्चों को इलाज के लिए रायपुर के वात्सल्य अस्पताल और मेकाहारा ले जाया गया.इलाज के दौरान टाकेश्वर की मौत हो गई जबकि प्रहलाद यदु घायल है.

Accused driver arrested
आरोपी ड्राइवर भुनेश्वर साहू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अमलेश्वर थाना पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ धारा 281, 125-ए, 106(1) बीएनएस, 184 मोटर व्हीकल एक्ट कायम किया था. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है- सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी

फॉर्च्यूनर एक्सीडेंट मामले में आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चश्मदीद की गवाही के बाद दर्ज हुई FIR

इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी वैभव शास्त्री की रिपोर्ट पर अमलेश्वर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था. हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया था. पुलिस ने फॉर्च्यूनर वाहन क्रमांक सीजी 08 एडब्ल्यू 9300 के चालक की तलाश शुरू की. अमलेश्वर थाना पुलिस ने रिसाली निवासी वाहन चालक भुनेश्वर साहू गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

