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रायपुर स्टेशन पर रेलवे का 'किलाबंदी अभियान', 245 यात्रियों पर कार्रवाई

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी के निर्देश पर 30 जून को रायपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष "फोर्ट्रेस चेक" अभियान चलाया गया. स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म और 18 ट्रेनों में एक साथ सघन जांच की गई. अभियान के दौरान कुल 245 मामलों में कार्रवाई करते हुए रेलवे ने 2 लाख 8 हजार 940 रुपये का राजस्व वसूला.

रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रायपुर स्टेशन पर किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाकर साफ संदेश दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. एक ही अभियान में 245 मामलों में कार्रवाई करते हुए रेलवे ने दो लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला.

जांच के दौरान 158 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए, जिनसे 1 लाख 48 हजार 555 रुपये का जुर्माना वसूला गया. यह आंकड़ा बताता है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों पर रेलवे अब लगातार सख्ती बढ़ा रहा है.

गलत टिकट, अतिरिक्त सामान और गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई

अभियान में 72 यात्री अनियमित टिकट के साथ यात्रा करते मिले, जिनसे 55 हजार 635 रुपये वसूले गए. वहीं 12 यात्रियों से अतिरिक्त सामान ले जाने पर 1 हजार 750 रुपये का जुर्माना लिया गया. रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने वाले 3 यात्रियों पर भी कार्रवाई करते हुए 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

अधिकारियों की मौजूदगी में चला विशेष अभियान

पूरे अभियान का नेतृत्व सहायक वाणिज्य प्रबंधक अविनाश कुमार आनंद ने किया. अभियान में 2 मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, 3 वाणिज्य निरीक्षक, 15 टिकट चेकिंग स्टाफ और 2 आरपीएफ जवानों की टीम तैनात रही.

रेलवे की चेतावनी—बिना टिकट यात्रा भारी पड़ेगी

रेल प्रशासन ने यात्रियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यात्रा से पहले वैध टिकट और स्टेशन में प्रवेश से पहले प्लेटफॉर्म टिकट जरूर खरीदें. गलत टिकट, बिना टिकट यात्रा या रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह के विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे.

नियम मानें, सुरक्षित और सुखद यात्रा करें

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सही टिकट लेकर, सही कोच में यात्रा करें, अतिरिक्त सामान के नियमों का पालन करें और रेलवे परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग दें. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.