ETV Bharat / state

रायपुर स्टेशन पर रेलवे का 'किलाबंदी अभियान', 245 यात्रियों पर कार्रवाई

बिना टिकट यात्रा, गलत टिकट पर सफर करने या रेलवे परिसर में नियमों की अनदेखी करने वाले अब सतर्क हो जाइए.

Raipur Railway Station
टिकट चेकिंग अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 9:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रायपुर स्टेशन पर किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाकर साफ संदेश दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. एक ही अभियान में 245 मामलों में कार्रवाई करते हुए रेलवे ने दो लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला.

किलाबंदी अभियान में 245 मामलों पर कार्रवाई

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी के निर्देश पर 30 जून को रायपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष "फोर्ट्रेस चेक" अभियान चलाया गया. स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म और 18 ट्रेनों में एक साथ सघन जांच की गई. अभियान के दौरान कुल 245 मामलों में कार्रवाई करते हुए रेलवे ने 2 लाख 8 हजार 940 रुपये का राजस्व वसूला.

सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना टिकट यात्रियों पर

जांच के दौरान 158 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए, जिनसे 1 लाख 48 हजार 555 रुपये का जुर्माना वसूला गया. यह आंकड़ा बताता है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों पर रेलवे अब लगातार सख्ती बढ़ा रहा है.

गलत टिकट, अतिरिक्त सामान और गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई

अभियान में 72 यात्री अनियमित टिकट के साथ यात्रा करते मिले, जिनसे 55 हजार 635 रुपये वसूले गए. वहीं 12 यात्रियों से अतिरिक्त सामान ले जाने पर 1 हजार 750 रुपये का जुर्माना लिया गया. रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने वाले 3 यात्रियों पर भी कार्रवाई करते हुए 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

अधिकारियों की मौजूदगी में चला विशेष अभियान

पूरे अभियान का नेतृत्व सहायक वाणिज्य प्रबंधक अविनाश कुमार आनंद ने किया. अभियान में 2 मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, 3 वाणिज्य निरीक्षक, 15 टिकट चेकिंग स्टाफ और 2 आरपीएफ जवानों की टीम तैनात रही.

रेलवे की चेतावनी—बिना टिकट यात्रा भारी पड़ेगी

रेल प्रशासन ने यात्रियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यात्रा से पहले वैध टिकट और स्टेशन में प्रवेश से पहले प्लेटफॉर्म टिकट जरूर खरीदें. गलत टिकट, बिना टिकट यात्रा या रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह के विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे.

नियम मानें, सुरक्षित और सुखद यात्रा करें

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सही टिकट लेकर, सही कोच में यात्रा करें, अतिरिक्त सामान के नियमों का पालन करें और रेलवे परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग दें. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा छत्तीसगढ़, प्रदेश में आएगी एआई क्रांति : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रेल सफर होगा और सुरक्षित, 226 करोड़ से बदलेगी सिग्नलिंग की तस्वीर, रायपुर मंडल के 13 स्टेशन होंगे हाईटेक
सिर से छिनी छत, अब भविष्य पर संकट: नकटी के विस्थापित बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आया बाल संरक्षण आयोग

TAGGED:

RAIPUR RAILWAY STATION
FORTRESS CHECK
टिकट चेकिंग अभियान
INDIAN RAILWAY NEWS
TICKET CHECKING DRIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.