फोर्टिस अस्पताल पर मरीज के इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप, सीएम रेखा गुप्ता के आदेश पर अब होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर जिलाधिकारी स्तरीय समिति ने जांच की, टीम को अस्पताल में कई अनियमिताएं व गड़बड़ियां मिली, कार्रवाई का निर्णय
Published : June 26, 2026 at 7:03 AM IST
नई दिल्ली: शालीमार बाग स्थित फोर्टिंस अस्पताल में अनियमिताएं और मरीजों के इलाज में बरती जा रही गंभीर लापरवाही की शिकायतों पर एक्शन की तैयारी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद गुरुवार को विभिन्न विभागों की टीम ने अस्पताल की जांच की और वहां कई अनियमितताएं पाई. शासन ने फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है. विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है.
इलाज ना मिलने पर युवक की चली गई थी जान
गौरतलब है कि हाल ही मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सुनवाई के दौरान एक परिवार ने मुख्यमंत्री को शिकायत की थी कि शालीमार बाग क्षेत्र में उनके बेटे सुनील झा को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था. उनके बेटे को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया.
फोर्टिस के खिलाफ गंभीर शिकायत मिलने पर सीएम ने दिए थे जांच के निर्देश
पिता मिथलेश झा ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने उसका इलाज करने से पहले उनसे धनराशि की मांग की. त्वरित व सही समय पर इलाज न मिल जाने पर उनके बेटे की मौत हो गई. इस घटना से आहत मुख्यमंत्री ने अस्पताल में बरती जा रही अनियमितताओं व मरीजों के इलाज में बरती जा रही गंभीर लापरवाही को देखते हुए जांच के आदेश जारी किए थे.
अस्पताल की जांच में पाईं गईं कई खामियां
गुरुवार को मध्य-उत्तरी जिला के डीएम एसएस परिहार के नेतृत्व ने स्वास्थ्य, नगर निगम, अग्निशमन व अन्य विभागों ने अस्पताल की जांच की. इस दौरान उन्हें कई शिकायतें मिलीं. बिल्डिंग बायलॉज का दुरुपयोग, अवैध निर्माण, आग बुझाने के सिस्टम में गड़बड़ी, बेसमेंट का मिसयूज और चिकित्सीय नियमों के लिए बनाई गई एसओपी में भी गंभीर लापरवाही भी पाई गई.
सीसीटीवी फुटेज से हुआ लापरवाही का खुलासा
टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर पाया कि जो युवक चाकू लगने से मारा गया था, वह खुद चलकर इमरजेंसी में पहुंचा था. इससे यह अहसास होता है कि अगर उसका सही समय पर इलाज होता तो उसकी जान बच जाती. टीम ने इमरजेंसी विभाग के रिकॉर्ड की भी जांच की है.
डीएम के अनुसार इन अनियमितताओं व मरीजों के इलाज में बरती गई लापरवाही को ध्यान में रखते हुए अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया गया है. जांच की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है.
यह है पूरा मामला
दरअसल, शालीमार बाग में 18 जून से 20 जून तक सीएम रेखा गुप्ता की जन-सुनवाई के दौरान, सरकारी निर्देशों/गाइडलाइंस/नियमों के पालन या उनके उल्लंघन से जुड़ी कई शिकायतें सुनी.
इस दौरान मिथिलेश झा, जो बी-8 गली नंबर 9, शालीमार विलेज में रहते हैं. उन्होंने बताया कि उनके बेटे, स्वर्गीय सुनील झा की चार जून को शालीमार बाग के बीसी ब्लॉक के पास हत्या कर दी गई थी.
मिथिलेश झा ने आरोप लगाया कि शालीमार बाग स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल समय पर इलाज देने में नाकाम रहा, क्योंकि उस समय मौजूद डॉक्टरों/स्टाफ ने इलाज की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी और हॉस्पिटल प्रशासन ने इलाज शुरू करने से पहले पैसे जमा करने पर ज़ोर दिया था.
इसलिए उनके बेटे को समय पर इलाज नहीं मिल सका और उसकी मौत हो गई. उन्होंने आगे कहा कि अगर समय पर इलाज शुरू हो जाता तो उनके बेटे सुनील झा की जान बचाई जा सकती थी.
इसे देखते हुए, सीएम ने मामले का कड़ा संज्ञान लिया और डीएम (नॉर्थ) को शालीमार बाग स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल के कामकाज की जांच करने का आदेश दिया.
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