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फोर्टिस अस्पताल पर मरीज के इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप, सीएम रेखा गुप्ता के आदेश पर अब होगी कार्रवाई

नई दिल्ली: शालीमार बाग स्थित फोर्टिंस अस्पताल में अनियमिताएं और मरीजों के इलाज में बरती जा रही गंभीर लापरवाही की शिकायतों पर एक्शन की तैयारी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद गुरुवार को विभिन्न विभागों की टीम ने अस्पताल की जांच की और वहां कई अनियमितताएं पाई. शासन ने फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है. विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

इलाज ना मिलने पर युवक की चली गई थी जान

गौरतलब है कि हाल ही मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सुनवाई के दौरान एक परिवार ने मुख्यमंत्री को शिकायत की थी कि शालीमार बाग क्षेत्र में उनके बेटे सुनील झा को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था. उनके बेटे को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया.

फोर्टिस के खिलाफ गंभीर शिकायत मिलने पर सीएम ने दिए थे जांच के निर्देश

पिता मिथलेश झा ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने उसका इलाज करने से पहले उनसे धनराशि की मांग की. त्वरित व सही समय पर इलाज न मिल जाने पर उनके बेटे की मौत हो गई. इस घटना से आहत मुख्यमंत्री ने अस्पताल में बरती जा रही अनियमितताओं व मरीजों के इलाज में बरती जा रही गंभीर लापरवाही को देखते हुए जांच के आदेश जारी किए थे.



अस्पताल की जांच में पाईं गईं कई खामियां

गुरुवार को मध्य-उत्तरी जिला के डीएम एसएस परिहार के नेतृत्व ने स्वास्थ्य, नगर निगम, अग्निशमन व अन्य विभागों ने अस्पताल की जांच की. इस दौरान उन्हें कई शिकायतें मिलीं. बिल्डिंग बायलॉज का दुरुपयोग, अवैध निर्माण, आग बुझाने के सिस्टम में गड़बड़ी, बेसमेंट का मिसयूज और चिकित्सीय नियमों के लिए बनाई गई एसओपी में भी गंभीर लापरवाही भी पाई गई.

सीसीटीवी फुटेज से हुआ लापरवाही का खुलासा

टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर पाया कि जो युवक चाकू लगने से मारा गया था, वह खुद चलकर इमरजेंसी में पहुंचा था. इससे यह अहसास होता है कि अगर उसका सही समय पर इलाज होता तो उसकी जान बच जाती. टीम ने इमरजेंसी विभाग के रिकॉर्ड की भी जांच की है.