लखनऊ के मलिहाबाद में राजा कंस पासी का किला या मकबरा; विवाद गहराया, पुलिस साये में जुमे की नमाज
लाखन पासी संगठन का दावा- यहां प्राचीन शिव मंदिर और राजा कंस पासी का किला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 5:48 PM IST
लखनऊ : मलिहाबाद इलाके के कसमंडी कला गांव में ऐतिहासिक ढांचे पर दावेदारी को लेकर पासी समाज और मुस्लिम समुदाय आमने-सामने हैं. इस संवेदनशील मामले में शुक्रवार को भारी तादाद में लोगों के जुटने के खुफिया इनपुट के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा. बैरिकेडिंग करके छावनी में तब्दील किए गए परिसर में पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा कराई गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने प्रदर्शन कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया.
दीवारों पर बनी नाग-कलश की आकृति
विवाद की मुख्य वजह कसमंडी कला में पीएचसी के पीछे बने दो प्राचीन ढांचे हैं. लाखन पासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी के नेतृत्व में पासी समाज ने इस पर अपनी दावेदारी ठोंकी है. उनका कहना है कि दीवारों पर फूल, नाग और कलश की आकृतियां बनी हुई हैं, जो सनातन हिंदू परंपरा का हिस्सा हैं और इस्लामी वास्तुकला में नहीं होतीं. यह महाप्रतापी राजा कंस का प्राचीन शिव मंदिर व किला था, जिसे गलत तरीके से मकबरे में तब्दील कर दिया गया. समाज का आरोप है कि ढांचे के भीतर बनी समाधि और बाहर लगा बोर्ड हाल ही में लगाया गया है. पहले नमाज नहीं होती थी, लेकिन पिछले दो साल से विशेष समुदाय ने वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है.
लखनऊ गजेटियर और सालार मसूद गाजी का इतिहास
अपने दावों को पुख्ता करने के लिए पासी समाज ने लखनऊ के पुराने गजेटियर और 11वीं सदी (980-1031 ई.) के इतिहास का हवाला दिया है. इतिहासकारों के अनुसार, उस दौर में इस क्षेत्र पर राजपासी राजा कंस का शासन था. जब विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी अवध क्षेत्र में आगे बढ़ा तो वीर योद्धा राजा कंस ने उसका कड़ा मुकाबला किया था और इसी इलाके में गाजी के दो सेनापतियों को मार गिराया था.
पुरातत्व विभाग से जांच की मांग, सीएम को पत्र
मामले की गंभीरता को देखते हुए पासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है. इसके साथ ही जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से वैज्ञानिक व ऐतिहासिक जांच कराने की मांग की गई है.
प्रशासनिक सतर्कता और पुलिस का बयान
घटना के बाद से पूरे इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पीएसी और स्थानीय पुलिस लगातार गश्त कर रही है. मलिहाबाद थाना के इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया, सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के बीच जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा ली गई है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और क्षेत्र में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है.
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