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लखनऊ के मलिहाबाद में राजा कंस पासी का किला या मकबरा; विवाद गहराया, पुलिस साये में जुमे की नमाज

इस स्थल के राजा कंस पासी का किला होने का दावा किया गया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

​लखनऊ : मलिहाबाद इलाके के कसमंडी कला गांव में ऐतिहासिक ढांचे पर दावेदारी को लेकर पासी समाज और मुस्लिम समुदाय आमने-सामने हैं. इस संवेदनशील मामले में शुक्रवार को भारी तादाद में लोगों के जुटने के खुफिया इनपुट के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा. बैरिकेडिंग करके छावनी में तब्दील किए गए परिसर में पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा कराई गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने प्रदर्शन कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया. मलिहाबाद का ऐतिहासिक स्थल. (Photo Credit; ETV Bharat) ​दीवारों पर बनी नाग-कलश की आकृति ​विवाद की मुख्य वजह कसमंडी कला में पीएचसी के पीछे बने दो प्राचीन ढांचे हैं. लाखन पासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी के नेतृत्व में पासी समाज ने इस पर अपनी दावेदारी ठोंकी है. उनका कहना है कि दीवारों पर फूल, नाग और कलश की आकृतियां बनी हुई हैं, जो सनातन हिंदू परंपरा का हिस्सा हैं और इस्लामी वास्तुकला में नहीं होतीं. यह महाप्रतापी राजा कंस का प्राचीन शिव मंदिर व किला था, जिसे गलत तरीके से मकबरे में तब्दील कर दिया गया. समाज का आरोप है कि ढांचे के भीतर बनी समाधि और बाहर लगा बोर्ड हाल ही में लगाया गया है. पहले नमाज नहीं होती थी, लेकिन पिछले दो साल से विशेष समुदाय ने वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है. ​लखनऊ गजेटियर और सालार मसूद गाजी का इतिहास