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राजा कंसा पासी का किला या मकबरा; बकरीद की नमाज पर रोक, हिंदू संगठन ने विवादित स्थल के पास पढ़ा हनुमान चालीसा

लखनऊ: राजधानी के मलिहाबाद स्थित कसमंडी कला में ऐतिहासिक ढांचे को लेकर उपजा विवाद और बढ़ गया है. मंगलवार को अखिल भारतीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विवादित स्थल के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया. कार्यकर्ता विवादित स्थल के पास जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया. इस बीच संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने आगामी बकरीद पर विवादित परिसर में नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. साथ ही पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

कसमंडी में प्राचीन ढांचे पर दावेदारी का विवाद और गहरा गया है. आज अखिल भारतीय हिंदू परिषद के भारी संख्या में कार्यकर्ता कसमंडी कला स्थित विवादित परिसर पहुंच गए. कार्यकर्ताओं ने इस ढांचे को राजा कंसा पासी का प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक धरोहर बताया. इधर, सूचना मिलते ही मलिहाबाद कोतवाली पुलिस पहुंच गई. कार्यकर्ताओं ने विवादित स्थल के पास ही हनुमान चालीसा का पाठ किया. पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका और स्थिति को नियंत्रण में लिया. हिंदू संगठन के अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी का कहना है कि जब तक इस स्थल की पुरातात्विक जांच नहीं हो जाती, तब तक यहां किसी भी दूसरे समुदाय की धार्मिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

दूसरी ओर, उपजिलाधिकारी मलीहाबाद अंकित मौर्या ने कहा है कि ​संवेदनशील माहौल और दोनों पक्षों के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए विवादित स्थल पर आगामी बकरीद की नमाज पढ़ने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है.