श्रावस्ती में पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी की हत्या; घर में पति, बाहर मिली महिला की लाश, पुलिस बोली- जल्द होगा वारदात का पर्दाफाश
जमीन के विवाद में वारदात होने की आशंका, पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, गांव में दहशत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 2:28 PM IST
श्रावस्ती : जमीन के विवाद में पूर्व ग्राम प्रधान और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई. घर में पति जबकि इससे कुछ दूरी पर बाहर झाड़ियों में महिला का भी खून से सना शव मिला. घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए.
इकौना थाना क्षेत्र के खावा पोखर गांव पूर्व प्रधान शौकत अली (80) और उनकी पत्नी वसीला (60) रहते थे. रविवार की सुबह लोगों ने घर के अंदर शौकत अली को बेसुध देखा. आवाज देने पर भी कोई जवाब न मिलने पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.
शौकत की हत्या कर दी गई थी. उनके शरीर पर चोट के निशान थे. इसके बाद लोगों ने वसीला की तलाश शुरू की तो घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर झाड़ियों में उसका भी शव मिला. लाश खून से सनी थी. शरीर पर चोट के कई निशान थे. लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.
थाना इकौना के ग्राम खांवा पोखर में वृद्ध दंपति मृत पाए जाने की सूचना पर पुलिस टीम व फील्ड यूनिट ने मौके का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद से संबंधित प्रतीत हो रहा है।सभी पहलुओं पर जांच जारी है। #SP_Shravasti श्री राहुल भाटी द्वारा दी गई बाइट- pic.twitter.com/Kp3bB0vY8A— Shravasti Police (@shravastipolice) November 23, 2025
कुछ ही देर में एसपी राहलु भाटी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए. परिजनों के अनुसार बुजुर्ग दंपत्ति को काफी समय से जमीन का विवाद चल रहा था. पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि टीमें गठित करके इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा.
वहीं एक ही परिवार में दो लोगों की हत्या से गांव के लोग भी दहशत में हैं. घटना के समय परिवार के लोग कहां थे, क्या बुजुर्ग दंपत्ति घर में अकेले थे, क्या हत्या शनिवार की रात की गई, दोनों की हत्या कैसे की गई?, पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जानकारी जुटा रही है.
