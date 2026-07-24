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बलिया में ट्यूबवेल पर सो रहे पूर्व प्रधान की ईंट पत्थर से कूंचकर हत्या

पुलिस की कई टीम आरोपी की तलाश में जुटी, पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी.

पूर्व प्रधान की हत्या
पूर्व प्रधान की हत्या (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 12:21 PM IST

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बलिया: यूपी के बलिया में ट्यूबेल पर सो रहे पूर्व प्रधान को ईंट पत्थर से कुचकर निर्मम हत्या कर दी गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है. साथ ही आरोपी की तलाश में कई टीम लगाई गई है.

शरीर पर कई चोट के निशान है: पुलिस के अनुसार, सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत उदहा गांव मे ट्यूबेल पर सो रहे पूर्व प्रधान पर राम ब्यास वर्मा (70) पुत्र मंगल वर्मा को अज्ञात बदमाशों ने ईट पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक पूर्व प्रधान राम व्यास वर्मा के सिर पूरी तरह से छात्रिग्रस्त और शरीर पर कई चोट के निशान है.

आरोपी की तलाश जारी: बांसडीह क्षेत्राधिकार जयशंकर मिश्रा ने बताया कि सहतवार थाना क्षेत्र का दतहा गांव में डायल 112 से सूचना मिली कि घर से 400 मीटर दूर ट्यूबेल पर सो रहे पूर्व प्रधान राम ब्यास वर्मा को अज्ञात बदमाशों में ईट पत्थर से मारकर हत्या कर दी. इसके बाद सूचना मिलते ही तत्काल मौके पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है. साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गई है.

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