जमीन के विवाद में पूर्व प्रधान पर फायरिंग; सिर में लगी गोली, लखनऊ रेफर, भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार

बहराइच के पयागपुर का मामला, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप.

घटना के बाद अस्पताल में जुटी भीड़.
घटना के बाद अस्पताल में जुटी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 7:39 PM IST

Updated : December 23, 2025 at 7:47 PM IST

बहराइच : जमीन के विवाद में पूर्व प्रधान पर फायरिंग कर दी गई. गोली उनके सिर में लगी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय अस्पताल से पूर्व प्रधान को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. यहां से उन्हें लखनऊ भेज दिया गया. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.

मामला पयागपुर इलाके के कलुई ग्राम का है. श्रावस्ती जिले के कटरा गांव के रहने वाले मनोज चौधरी ने बताया कि उनके बड़े भाई मनीष चौधरी (44) और परिवार ने मिलकर कलुई में 40 बीघा जमीन खरीदी थी. मनीष पूर्व ग्राम प्रधान हैं. इस जमीन पर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुशील मिश्रा उर्फ किंचु मिश्रा की नजर है. वह जमीन को कब्जाना चाहते हैं.

परिजनों ने भाजपा नेता पर लगाए गंभीर आरोप. (Video Credit; ETV Bharat)

मारपीट के बाद फायरिंग : मनोज ने बताया कि मंगलवार को मनीष समेत अन्य लोग खेत पर पहुंचे थे. इस दौरान भाजपा नेता और उसके साथियों ने भाई के साथ मारपीट की. इसके बाद उन पर फायरिंग कर दी. गोली मनीष के सिर में लगी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकले.

मेडिकल कॉलेज में पहुंची फोर्स : घटना के बाद परिजन मनीष को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे. हालत गंभीर होने पर वहां से चिकित्सकों ने पूर्व प्रधान को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. यहां इलाज के दौरान डॉक्टर व मरीज के परिजनों में कहानसुनी होने लगी. परिजनों ने आरोप लगाया कि बुलेट इंजरी नहीं दिखाई जा रही है. मामला बढ़ता देख कई थानों की फोर्स भी पहुंच गई. पुलिस ने परिजनों को समझाया.

पुलिस कर रही घटना की जांच : हालत में सुधार होता न देख परिजनों ने मनीष को लखनऊ रेफर कर दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. इस मामले में पयागपुर थाना के प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि पुलिस की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी सुशील मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

जमीन कब्जाने के प्रयास का आरोप : मनोज चौधरी ने बताया भाजपा नेता का घर हम लोगों की जमीन के पास ही है. वह आए दिन हमें परेशान करते हैं. आज हम गेहूं की बुवाई के लिए खेत की जुताई करने पहुंचे थे. इस दौरान भाजपा नेता ने पहले मारपीट की, बाद में फायरिंग कर दी. परिवार के वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि जमीन पर आरोपी कब्जा करना चाहते हैं.

Last Updated : December 23, 2025 at 7:47 PM IST

FORMER VILLAGE HEAD SHOT
BAHRAICH FIRING ASSAULT

