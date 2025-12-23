ETV Bharat / state

जमीन के विवाद में पूर्व प्रधान पर फायरिंग; सिर में लगी गोली, लखनऊ रेफर, भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार

घटना के बाद अस्पताल में जुटी भीड़. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच : जमीन के विवाद में पूर्व प्रधान पर फायरिंग कर दी गई. गोली उनके सिर में लगी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय अस्पताल से पूर्व प्रधान को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. यहां से उन्हें लखनऊ भेज दिया गया. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. मामला पयागपुर इलाके के कलुई ग्राम का है. श्रावस्ती जिले के कटरा गांव के रहने वाले मनोज चौधरी ने बताया कि उनके बड़े भाई मनीष चौधरी (44) और परिवार ने मिलकर कलुई में 40 बीघा जमीन खरीदी थी. मनीष पूर्व ग्राम प्रधान हैं. इस जमीन पर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुशील मिश्रा उर्फ किंचु मिश्रा की नजर है. वह जमीन को कब्जाना चाहते हैं. परिजनों ने भाजपा नेता पर लगाए गंभीर आरोप. (Video Credit; ETV Bharat) मारपीट के बाद फायरिंग : मनोज ने बताया कि मंगलवार को मनीष समेत अन्य लोग खेत पर पहुंचे थे. इस दौरान भाजपा नेता और उसके साथियों ने भाई के साथ मारपीट की. इसके बाद उन पर फायरिंग कर दी. गोली मनीष के सिर में लगी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकले.