कौशांबी में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, गांव में दहशत
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 1:10 PM IST
कौशांबी: जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शनिवार की भोर पूर्व प्रधान बादाम सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, घटना पिपरी थाना क्षेत्र के औधन गांव की है. बताया जा रहा है कि बादाम सिंह वर्ष 2010 से 2015 तक औधन गांव के प्रधान रह चुके थे. इन दिनों वह गांव के बाहर एक गौशाला का निर्माण करा रहे थे. शुक्रवार रात वह अपने साथी बुधराम के साथ उसी निर्माणाधीन गौशाला में ठहरे हुए थे.
शनिवार की सुबह अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और बादाम सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया. गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हमले में उनके साथी बुधराम को मामूली चोटें आई हैं. घटना की सूचना मिलते ही पिपरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायल बुधराम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है, ताकि घटना से जुड़ी अहम जानकारी मिल सके. वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस इलाके में छानबीन कर रही है और हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है.
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के मुताबिक, अज्ञात हमलावरो ने पूर्व प्रधान बादाम सिंह के ऊपर फायरिंग कर हत्या कर दी है. वह अपनी नई डेरी बना रहे थे. वहीं पास उनकी हत्या की गई है. मामले में परिजनों से तहरी लेकर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है. पुलिस को कुछ अहम सुराग लगे हैं, जिस पर कार्य किया जा रहा है. जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.