सहारनपुर में तेज हवा में गिरा टीन शेड, पूर्व प्रधान समेत दो लोगों की दबकर मौत
बाइक से दोनों घर लौट रहे थे, बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे ली थी शरण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 4:14 PM IST
सहारनपुर: थाना सरसावा के नकुड़ रोड पर रविवार देर रात तेज हवा में टीन शेड गिरने से दो बाइक सवार की दब कर मौत हो गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मृतकों की पहचान गांव भाटपुरा के पूर्व प्रधान जयपाल सैनी और नवादा निवासी रामकेश सैनी के रूप में हुई है.
एसपी देहात सागर जैन के मुताबिक, गांव भाटपुरा के पूर्व प्रधान 55 वर्षीय जयपाल सैनी और नवादा निवासी 56 वर्षीय रामकेश सैनी रविवार रात एक पंचायत से घर लौट रहे थे. इस दौरान जैसे ही नकुड़ रोड, गुरुकुल ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल के पास पहुंचे, तभी अचानक बारिश के साथ तेज हवा चलने लगी. बचने के लिए बाइक सड़क किनारे खड़ी कर शोरूम के बाहर बने एक टिन शेड में छुप गए.
इसी दौरान हवा के जोरदार झोंके से लोहे के भारी भरकम शेड टूट कर सीधे उन पर आ गिरा. जिसके नीचे दबकर दोनों की मौके हो गई. मौसम खराब होने की वजह से दोनों के शव घंटों वहीं पड़े रहे. रात 12:30 बजे पुलिस की एक टीम इलाके से गुजरी तो सड़क के किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को देख शक हुआ. आसपास तलाश किया तो गिरे हुए शेड के नीचे दो व्यक्ति दबे मिले. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों को बाहर निकाला, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.
पुलिस ने स्कूटी शोरूम के मालिक को इसकी सूचना दी. इसके बाद मृतकों की पहचान हो सकी. जिसके बाद उनके परिवारवालों को घटना की जानकारी दी गई. पुलिस ने दोनों शवों को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
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