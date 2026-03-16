ETV Bharat / state

सहारनपुर में तेज हवा में गिरा टीन शेड, पूर्व प्रधान समेत दो लोगों की दबकर मौत

बाइक से दोनों घर लौट रहे थे, बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे ली थी शरण.

टीन शेड गिरने से पूर्व प्रधान की मौत
टीन शेड गिरने से पूर्व प्रधान की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर: थाना सरसावा के नकुड़ रोड पर रविवार देर रात तेज हवा में टीन शेड गिरने से दो बाइक सवार की दब कर मौत हो गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मृतकों की पहचान गांव भाटपुरा के पूर्व प्रधान जयपाल सैनी और नवादा निवासी रामकेश सैनी के रूप में हुई है.

एसपी देहात सागर जैन के मुताबिक, गांव भाटपुरा के पूर्व प्रधान 55 वर्षीय जयपाल सैनी और नवादा निवासी 56 वर्षीय रामकेश सैनी रविवार रात एक पंचायत से घर लौट रहे थे. इस दौरान जैसे ही नकुड़ रोड, गुरुकुल ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल के पास पहुंचे, तभी अचानक बारिश के साथ तेज हवा चलने लगी. बचने के लिए बाइक सड़क किनारे खड़ी कर शोरूम के बाहर बने एक टिन शेड में छुप गए.

इसी दौरान हवा के जोरदार झोंके से लोहे के भारी भरकम शेड टूट कर सीधे उन पर आ गिरा. जिसके नीचे दबकर दोनों की मौके हो गई. मौसम खराब होने की वजह से दोनों के शव घंटों वहीं पड़े रहे. रात 12:30 बजे पुलिस की एक टीम इलाके से गुजरी तो सड़क के किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को देख शक हुआ. आसपास तलाश किया तो गिरे हुए शेड के नीचे दो व्यक्ति दबे मिले. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों को बाहर निकाला, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने स्कूटी शोरूम के मालिक को इसकी सूचना दी. इसके बाद मृतकों की पहचान हो सकी. जिसके बाद उनके परिवारवालों को घटना की जानकारी दी गई. पुलिस ने दोनों शवों को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

ये भी पढ़ें: यूपी में दो सड़क हादसे, फर्रुखाबाद और संतकबीर नगर में चार की मौत

ये भी पढ़ें: मौसम की मार: आंधी और बारिश में बह गए किसानों के सपने, उजड़ी उम्मीदों को देख रो पड़ा दिल

TAGGED:

ACCIDENT IN SAHARANPUR
FORMER VILLAGE HEAD DIES SAHARANPUR
TWO DEAD IN SAHARANPUR
STORM AND RAIN IN SAHARANPUR
TWO DEAD IN STORM AND RAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.