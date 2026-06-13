ETV Bharat / state

मावा खाया, पुराने साथी से मिले: अलवर दौरे पर आए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ताजा की जाट आंदोलन की यादें

धनखड़ ने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन सफल और शांतिपूर्ण रहा था. वे भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे थे.

Jagdeep Dhankhar visited Alwar
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में हुआ जाट आरक्षण आंदोलन सबसे सफल और शांतिपूर्ण था. वे भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे, जिसके कारण जाटों को केंद्र व राज्य में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सका. उन्होंने कहा कि अलवर की मिट्टी में कुछ तो खास है, जिसके कारण यहां के लोगों की वाक् शक्ति में मिठास घुली है. पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ शनिवार को निजी कार्यक्रम के दौरान एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे. वे जाट आंदोलन में अपने साथी रहे पूर्व विधायक महेंद्र शास्त्री के निवास पर उनकी कुशलक्षेम जानने पहुंचे.

धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन में भागीदार बन पाना मेरा सौभाग्य था. उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन शांतिप्रिय और सबसे सफलतम आंदोलन था. उसी आंदोलन की बदौलत जाटों को केंद्र व राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ मिला. उन्होंने कहा, 'जाट आरक्षण आंदोलन में उस समय अलवर से महेंद्र शास्त्री, डॉ. हरिसिंह, डॉ. ज्ञानप्रकाश पिलानिया, राजाराम मील एवं स्वयं मैंने सक्रिय भागीदारी निभाई. पूरे आंदोलन में शांति रखना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था.' उन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन की याद ताजा करते हुए कहा कि उन्हें वह दिन आज भी याद है, जब जयपुर के विद्याधरनगर में जाट आरक्षण आंदोलन की बड़ी सभा हुई और उसमें कांशीराम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कांग्रेस नेता तारिक अनवर का सहयोग लिया और समाज के सभी राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति एक जाजम पर इकट्ठे हुए और हमने हमारा मांग पत्र रखा, जो सफल हुआ.

अलवर दौरे पर आए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: जगदीप धनखड़ ने वाजपेयी के दौर को किया याद, वर्तमान राजनीति के सवाल पर 'जोड़े हाथ'

....इसलिए आए थे अलवर: पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि पुराने साथी महेंद्र शास्त्री से आकर मिलने का मन था. उनका हालचाल पूछने अलवर आया और उनकी कुशलक्षेम जानी, इस दौरान उनसे लंबी बातचीत भी हुई. उन्होंने कहा कि महेंद्र शास्त्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र में शारीरिक पीड़ा के बाद भी उनकी वाक् शक्ति और याददाश्त पूरी तरह कायम है. उन्होंने कहा कि लगता है कि अलवर की भूमि में कुछ खास है, यहां का मावा खाने के बाद दोनों ठीक हो जाती हैं. इसलिए यहां का मावा भी खाया. पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ अपनी पत्नी डॉ. सुदेश के साथ निजी कार्यक्रम में अलवर आए थे. वे अलवर में सर्किट हाउस पहुंचे और वहां से पूर्व विधायक महेंद्र शास्त्री से मुलाकात करने उनके मोती डूंगरी स्थित निवास पर पहुंचे. इसके बाद धनखड़ अलवर के स्कीम नं. 5 में अपने रिश्तेदार के यहां पहुंचे.

TAGGED:

FARMERS LEADER MAHENDRA SHASTRI
जाट आरक्षण आंदोलन
ALWAR FAMOUS MILKCAKE
JAGDEEP DHANKHAR VISITED ALWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.