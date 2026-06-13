ETV Bharat / state

मावा खाया, पुराने साथी से मिले: अलवर दौरे पर आए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ताजा की जाट आंदोलन की यादें

अलवर: भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में हुआ जाट आरक्षण आंदोलन सबसे सफल और शांतिपूर्ण था. वे भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे, जिसके कारण जाटों को केंद्र व राज्य में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सका. उन्होंने कहा कि अलवर की मिट्टी में कुछ तो खास है, जिसके कारण यहां के लोगों की वाक् शक्ति में मिठास घुली है. पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ शनिवार को निजी कार्यक्रम के दौरान एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे. वे जाट आंदोलन में अपने साथी रहे पूर्व विधायक महेंद्र शास्त्री के निवास पर उनकी कुशलक्षेम जानने पहुंचे.

धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन में भागीदार बन पाना मेरा सौभाग्य था. उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन शांतिप्रिय और सबसे सफलतम आंदोलन था. उसी आंदोलन की बदौलत जाटों को केंद्र व राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ मिला. उन्होंने कहा, 'जाट आरक्षण आंदोलन में उस समय अलवर से महेंद्र शास्त्री, डॉ. हरिसिंह, डॉ. ज्ञानप्रकाश पिलानिया, राजाराम मील एवं स्वयं मैंने सक्रिय भागीदारी निभाई. पूरे आंदोलन में शांति रखना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था.' उन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन की याद ताजा करते हुए कहा कि उन्हें वह दिन आज भी याद है, जब जयपुर के विद्याधरनगर में जाट आरक्षण आंदोलन की बड़ी सभा हुई और उसमें कांशीराम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कांग्रेस नेता तारिक अनवर का सहयोग लिया और समाज के सभी राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति एक जाजम पर इकट्ठे हुए और हमने हमारा मांग पत्र रखा, जो सफल हुआ.